FIFA designa a salvadoreño Iván Barton como árbitro del Francia vs España en el Mundial 2026
Concacaf tendrá representación en las semifinales de la Copa Mundial 2026. Iván Barton, de El Salvador, fue designado como árbitro central para el encuentro entre Francia y España de este martes 14 de julio.
La FIFA dio a conocer los nombres de quienes se encargarán de impartir justicia en el duelo que entregará al primer finalista. El cuerpo arbitral tendrá un equipo multicultural, ya que en cancha estarán dos salvadoreños y un nicaragüense.
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Además, contarán con el respaldo de dos suecos, con las funciones distribuidas de la siguiente manera:
- Iván Barton (El Salvador) | Árbitro central
- David Morán (El Salvador) | Asistente 1
- Antonio Pupiro (Nicaragua) | Asistente 2
- Glen Nyberg (Suecia) | Cuarto árbitro
- Mohbod Beigi (Suecia) | Árbitro de reserva
¿Quién es Iván Barton?
Se trata de un silbante de 35 años, quien cuenta con 12 años de trayectoria profesional. Desde 2018 es árbitro internacional de la FIFA, con experiencia en torneos de Concacaf, la Copa América 2024, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la Copa Mundial de Qatar 2022.
En Norteamérica 2026, su segunda experiencia mundialista, ha visto actividad en tres partidos. Durante la fase de grupos dirigió los encuentros entre Turquía y Paraguay, así como el de Japón contra Suecia. Posteriormente, en los octavos de final, arbitró el duelo entre Suiza y Colombia.
¿Qué pasará con los árbitros mexicanos?
Por el momento, César Arturo Ramos Palazuelos ha dirigido únicamente los encuentros de primera ronda entre Irán y Nueva Zelanda y Escocia ante Brasil. Si bien desde ese entonces no ha sido designado nuevamente, se mantiene en la concentración.
En tanto, Katia Itzel García ha visto mayor actividad, participando en siete compromisos. Solo en uno de ellos fungió como árbitra central, en el partido entre Túnez y Países Bajos de la fase de grupos, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en dirigir en un Mundial varonil. En los otros seis desempeñó funciones como cuarta árbitra, encargada de las áreas técnicas.
Dado que ya no quedan equipos de Concacaf en el torneo, ambos se encuentran a la espera de posibles designaciones, ya sea como árbitros centrales o en funciones de apoyo para la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, e incluso para la gran final.