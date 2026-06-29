México vs Ecuador: ¿Cuál sería el 11 del Tri en los 16vos de final del Mundial?
La Selección Mexicana afina detalles para enfrentarse a Ecuador en la ronda de los 16vos de final del Mundial 2026.
El partido será el martes 30 de junio a las 19 horas en la cancha del Estadio Azteca.
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En el 11 inicial de Javier Aguirre se habla de tres dudas: Brian Gutiérrez o Gilberto Mora en medio campo; Jorge Sánchez o Israel Reyes por la lateral derecha; y Edson Álvarez como central junto a Johan Vásquez en lugar de César Montes, aunque esta última luce poco probable.
En la portería es un hecho que aparecerá el ‘Tala’ Rangel. Mientras que en defensa no hay duda en cuanto a Johan Vásquez como central y Jesús Gallardo en la lateral izquierda.
En medio campo hay uno seguro: Erik Lira. Y en el ataque no hay ninguna duda: Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez serían el tridente ofensivo.
POSIBLE 11 DE MÉXICO
Así, la alineación titular de México ante los ecuatorianos sería con Raúl 'Tala' Rangel; Jorge Sánchez (Israel Reyes), Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo; Erik Lira, Edson Álvarez, Brian Gutiérrez (Gilberto Mora); Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.
YA HAY ÁRBITRO PARA EL MÉXICO VS ECUADOR
El esloveno Slavko Vincic será el árbitro central para el partido de dieciseisavos de final México vs Ecuador.
MÉXICO JUGARÁ DE VERDE
La Selección mexicana jugará de color verde el martes ante Ecuador en la cancha del Estadio Azteca.
LLENO SEGURO
Para el duelo en el Coloso de Santa Úrsula habrá más de 82 mil espectadores, y eso que este es el cotejo con los boletos más caros en la ronda de los 16vos de final, pues se están vendiendo en poco menos de 2,800 dólares. Incluso son más caros que el Argentina vs Cabo Verde en Miami.