FIFA Fan Festival CDMX: todo lo que necesitas saber para vivir el Mundial 2026 en el Zócalo
Si no tienes boleto para el Estadio Azteca, el Zócalo de la Ciudad de México es el lugar donde deberás estar durante el Mundial 2026. El FIFA Fan Festival de la CDMX estará abierto del 11 de junio al 19 de julio en la Plaza de la Constitución, Centro Histórico. Son 39 días consecutivos de fiesta mundialista en el corazón de la ciudad, y lo mejor de todo es que el acceso es completamente gratuito y no hace falta registrarse ni contar con ningún boleto para entrar.
El Fan Festival abarcará toda la Plaza de la Constitución. La pantalla gigante estará instalada frente a la Catedral Metropolitana y la cancha de futbol estará frente a Palacio Nacional. La pantalla LED mide aproximadamente 510 metros cuadrados y es la más grande entre todas las sedes del Fan Festival en los tres países anfitriones del torneo.
Te puede interesar: FIFA Fan Festival Monterrey: lo que necesitas saber para vivir el Mundial 2026 en Fundidora
Para ponerlo en perspectiva, el Fan Fest de Qatar 2022 en Al Bidda Park, que recibió 1.86 millones de visitantes y fue considerado uno de los más exitosos de la historia, operó con una pantalla considerablemente más pequeña.
¿Qué habrá en el FIFA Fan Festival CDMX?
La de la CDMX supera cualquier pantalla que la FIFA haya instalado en un Fan Fest hasta ahora. En ella se proyectarán los 104 partidos de la Copa del Mundo. También habrá tres módulos VIP: uno frente a Palacio Nacional, otro frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento y un tercero frente al edificio de gobierno.
Dentro del recinto habrá zona gastronómica con cocina mexicana y opciones internacionales, cancha de futbol para actividades interactivas, FIFA Store con productos oficiales del torneo, música en vivo, espectáculos culturales y presencia de leyendas del fútbol mundial.
La jefa de Gobierno Clara Brugada anunció que se espera un aforo promedio de 60,000 personas por día, con una asistencia acumulada estimada de 2.2 millones de personas a lo largo de los 39 días.
Para garantizar la seguridad, el operativo contará con 3,411 elementos policiales, 2,275 de ellos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, además de 339 vehículos y siete puntos de inspección de mochilas con detectores de metales en los accesos peatonales. La recomendación es llegar temprano los días de partido de México, ya que se espera que el recinto alcance su capacidad máxima desde las primeras horas.
Te puede interesar: FIFA Fan Festival Guadalajara: lo que debes saber para vivir el Mundial 2026 en el centro tapatío
¿Qué juegos no te debes perder en el FIFA Fan Festival CDMX?
Y estos son los días que más vale la pena estar en el Zócalo si eres del Tri. El 11 de junio a la 1:00 PM, México vs Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. El 18 de junio, México vs Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara, pero con transmisión en la pantalla del Zócalo. El 24 de junio a las 10:00 PM, Chequia vs México en el Estadio Banorte, el último partido de la fase de grupos del Tri. Si México clasifica a la siguiente ronda, también habrá partido en la CDMX el 30 de junio a las 7:00 PM.
¿Cómo llegar al FIFA Fan Festival CDMX?
Para llegar en transporte público, la opción más directa es el Metro por la Línea 2 hasta la estación Allende (ya que la estación Zócalo estará cerrada por el evento), o el Metrobús por la Línea 4 hasta la estación Museo de la Ciudad. También hay estaciones de Ecobici en el Centro Histórico a pocos minutos de la plaza. Se recomienda evitar el auto en la zona durante el torneo por el volumen de visitantes esperado.
Además del Fan Fest del Zócalo, cada una de las 16 alcaldías de la ciudad tendrá su propio festival con transmisión de partidos en pantalla grande, canchas para jugar, torneos locales y actividades culturales. El acceso a todos ellos también es completamente gratuito.