Folarin Balogun nació por accidente en Estados Unidos; hoy es el goleador de su selección
Ni siquiera debió nacer en Estados Unidos, pero lo hizo y ahora es la gran figura de su selección. Además, de acuerdo con las nuevas propuestas de Donald Trump, tampoco debería haber obtenido la nacionalidad; aun así, fue el mismo presidente estadounidense el primero en protestar ante la FIFA cuando el delantero fue expulsado para que pudiera seguir jugando en el Mundial. Él es Folarin Balogun y esta es su historia.
Una de las grandes revelaciones que ha dado esta Copa Mundial 2026 ha sido el delantero con el número 20 del conjunto de las Barras y las Estrellas. Folarin Balogun se ha consolidado como el hombre gol de su escuadra con tres anotaciones, pero el camino que lo trajo hasta este punto ha sido peculiar.
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Fue una aerolínea la que decidió que iba a nacer en Estados Unidos
Folarin Balogun proviene de una familia nigeriana. De hecho, sus padres, Florence y Ben Balogun, vivían en aquel país africano desde antes de que él naciera.
El momento que marcó su vida y su carrera deportiva ocurrió un día en el que su mamá, embarazada y ya en una etapa avanzada de gestación, viajó a Estados Unidos con la intención de visitar a unos parientes que tenían allá. El problema vino cuando ella quiso regresar a Nigeria, ya que la aerolínea consideró que el traslado era riesgoso debido a que podía dar a luz en pleno vuelo, por lo que le prohibieron abordar.
Ante esta situación, Florence tuvo que quedarse en Brooklyn hasta el nacimiento de Folarin Balogun, el 3 de julio de 2001. Fue así que, de acuerdo con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de dicho país, el bebé obtuvo automáticamente la nacionalidad estadounidense por el simple hecho de venir al mundo en suelo americano.
Tuvo que elegir entre tres países
Fue a la edad de dos años que pudo viajar junto a su mamá de regreso a Nigeria. Aunque no pasó mucho tiempo para que se mudaran otra vez, ahora con rumbo a Inglaterra. Por esta razón, el futbolista pudo acceder a tres nacionalidades: la estadounidense por lugar de nacimiento, la nigeriana por herencia de sus padres y la británica por lugar de residencia.
En un inicio esto no representó ningún problema. Él solo era un niño que quería jugar al fútbol; por ello, se unió a la academia del Aldersbrook. Posteriormente, su habilidad y su velocidad llamaron la atención del Arsenal, club que lo convenció de unirse a sus fuerzas básicas a la temprana edad de ocho años.
El delantero fue escalando de categorías y atrajo el interés de las selecciones juveniles de estos tres países. Fue en ese momento cuando tuvo que elegir por primera vez a quién representar en las categorías inferiores. Al comienzo optó por jugar para Inglaterra, la nación donde había vivido su infancia y su adolescencia. Formó parte de sus selecciones Sub-17 y Sub-21, disputando incluso campeonatos europeos.
Sin embargo, a partir de 2022 no volvió a ser llamado y, de forma paralela, dejó de entrar en planes con los Gunners. Esto lo llevó a dar un cambio radical en su carrera. A nivel de clubes salió rumbo a Francia para vestir la camiseta del Stade de Reims y después la del AS Mónaco, encontrando ahí una segunda oportunidad para destacar y anotando 31 goles en 91 partidos. A la par, solicitó ante la FIFA su cambio de federación para representar a Estados Unidos, debutando con ellos en 2023.
Defendido por el hombre que busca quitarle su derecho
Esta decisión de jugar para los estadounidenses le permitió disputar la Copa Mundial 2026, un torneo que lo ha dado a conocer ante el mundo con sus tres goles en cuatro partidos. Aunque su actuar no solo ha sido destacado en la parte deportiva, ya que también ha estado envuelto en la polémica.
En el juego de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina, por un lado, anotó el primer tanto en la victoria 2-0 de su escuadra, mientras que, por el otro, se llevó una tarjeta roja directa por una dura falta sobre Tarik Muharemovic. Debido a esa expulsión, le implicaba perderse el crucial encuentro contra Bélgica de este lunes 6 de julio por los octavos de final.
Sin embargo, el Comité Disciplinario de la FIFA comunicó de última hora que dicha sanción quedaba suspendida, por lo que podrá jugar este partido. Lo verdaderamente relevante fue que, tras darse a conocer esta situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que había platicado personalmente con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que se analizara el caso de Balogun y le retiraran el castigo. "Lo único que hice fue pedir una revisión porque no creía que fuera falta", mencionó el mandatario.
Lo curioso de esto es que hoy el jefe de Estado estadounidense mostró todo su respaldo al futbolista de origen nigeriano que representa a la USMNT. No obstante, por otro lado, y en cuanto a su agenda política, Trump se ha opuesto a casos como el suyo, donde las personas pueden adquirir la ciudadanía por el simple hecho de nacer en territorio estadounidense.
Incluso cabe mencionar que el mandatario ha impulsado una orden ejecutiva para cambiar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de su país. Esto, con la intención de que los hijos de personas migrantes o de extranjeros que se encuentren de paso en Estados Unidos ya no obtengan la nacionalidad por esta vía.
Esta idea ha sido objeto de debate y, al grado de que, por el momento, ha sido frenada en los tribunales por la Suprema Corte de dicha nación. Pero, si hubiera sido aplicada cuando Balogun nació, hoy el conjunto estadounidense no tendría a su principal figura de la actualidad.