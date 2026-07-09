Francia avanza a Semifinales: liquida a Marruecos con goles de Mbappé y Dembélé
Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé reafirmaron el buen paso de Francia y se encargaron de darle su pase a su tercera semifinal mundialista consecutiva. A pesar de que les costó descifrar la defensa rival fallando incluso un penal, las dos estrellas de Les Bleus aparecieron en el momento justo para superar a 2-0 a Marruecos, eliminando así al último representante africano del torneo.
El partido se celebró este jueves 9 de julio en Boston, Massachusetts. Respecto a las acciones, el primer tiempo tuvo como gran figura a Yassine Bounou. Francia salió a atacar desde el silbatazo inicial; de hecho, no habían pasado ni 10 minutos y el arquero marroquí ya había evitado dos tantos tempraneros, primero sacando por abajo y pegado al poste, un disparo de Kylian Mbappé y, después, deteniendo sobre la línea un remate de cabeza de Dayot Upamecano.
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El equipo del Magreb no encontraba por dónde reaccionar. Y es que los galos, con una presión alta, no les permitían salir con la pelota. Fue así como, a base de robos y descolgadas, Les Bleus siguieron generando daño. Primero consiguieron un penal luego de que Noussair Mazraoui derribara a Mbappé dentro del área; sin embargo, aunque el mismo "10" francés se encargó de ejecutarlo, el guardameta marroquí volvió a ahogar los festejos deteniendo la pena máxima con un espectacular lance a su izquierda.
Pero el espectáculo de Bounou no terminaba ahí. En otro contragolpe, logró contener un nuevo remate por abajo de Désiré Doué. Asimismo, justo antes del silbatazo de medio tiempo, volvió a volar por los aires, ahora para desviar apenas con los dedos un potente disparo de Lucas Digne que terminó reventando el metal.
Mbappé anota su octavo gol en el Mundial 2026
Francia entró frío tras la reanudación del encuentro; esto le permitió a Marruecos, por primera vez, adueñarse de la posesión y pisar la zona rival. A pesar de ello, el cuadro africano no logró aprovechar el momento, no pudo generar oportunidades de cara al arco.
Por su parte, a los dirigidos por Didier Deschamps les bastó con apretar el acelerador para, por fin, romper las redes rivales, tirando abajo el trabajo de Bounou. Al minuto 60, Mbappé afinó la puntería y, con un disparo con efecto desde la media luna, colocó el balón pegado al poste derecho para marcar el 1-0 francés. Con esta anotación, su octava en el torneo, empató momentáneamente a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleo.
Todavía los africanos no se reponían del primer golpe cuando, al minuto 66, Ousmane Dembélé sacó un tiro raso al mismo poste que venció de nueva cuenta al portero, sentenciando el 2-0.
Se encienden las alarmas con Mbappé
El encuentro parecía definido, a pesar de que todavía restaban más de 20 minutos. Esto hizo que los galos bajaran las revoluciones. Aun así, no lograron terminar el juego con total tranquilidad. Al minuto 76 llegó la preocupación cuando su gran figura, Kylian Mbappé, se tiró al césped resintiéndose del tobillo. La acción requirió el ingreso inmediato de las asistencias médicas y obligó al cuerpo técnico a sacarlo de cambio para evitar cualquier riesgo para la siguiente fase.
Ya sobre la recta final, Los Leones del Atlas encontraron sus primeras ocasiones reales de peligro. Primero, con un disparo de Azzedine Ounahi tras una jugada preparada a balón parado que apenas logró desviar Mike Maignan. Y luego, en el tiro de esquina posterior, Neil El Aynaoui conectó un cabezazo que se fue apenas por un costado de la portería.
A pesar de la ventaja, los franceses intentaron reafirmar su triunfo buscando el tercer tanto. Bradley Barcola probó con un disparo al primer poste y Jean-Philippe Mateta intentó por el centro del arco, pero en ambas ocasiones intervino Bounou para evitar la goleada.
Tras el silbatazo final, Francia se confirmó como el primer semifinalista de la Copa del Mundo 2026. Ahora, el próximo martes 14 de julio, se medirá ante el ganador del choque entre Bélgica y España, mismo que se celebrará este viernes 10 de julio.