Francia busca la Final; España, a confirmar que es su pesadilla
Francia colecciona finales mundialistas, pero hay un rival que se le atraviesa siempre que el título está cerca de más peso: España. Les Bleus llegan invictos y goleadores a la semifinal, pero frente a ellos aparece la única selección que los ha eliminado de sus últimas dos citas decisivas.
Dallas espera bajo un cielo de julio que no perdona. El césped del estadio guarda la humedad de la noche anterior y en las gradas ya se mezclan el rojo y el azul, dos colores que se conocen desde hace décadas y que rara vez se llevan bien. Francia llega como si la final fuera un derecho adquirido. España llega como quien conoce un secreto que el rival prefiere no recordar.
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Los números no engañan. En 38 enfrentamientos oficiales, España suma 18 victorias por 13 de Francia, con siete empates de por medio. La Roja ganó siete de los últimos diez duelos, y ahí está el dato que pesa más que cualquier otro: en las dos citas recientes de mayor exigencia, ambas semifinales, España se impuso. El 2-1 en la Eurocopa 2024. El 5-4, con gol incluido en la prórroga, en la Liga de Naciones 2024-25. Francia acumula títulos de campeón del mundo y finales consecutivas, pero cuando el rival viste de rojo, algo se tuerce.
Sin embargo, la historia mundialista guarda una trampa para quien simplifique demasiado. El único precedente entre ambas selecciones en una Copa del Mundo terminó con Francia arriba: aquel 3-1 en los octavos de final de Alemania 2006, cuando David Villa adelantó a España desde el punto penal y Ribéry, Vieira y Zidane firmaron la remontada. Es decir, el "coco" español pertenece a la era reciente, a las semifinales continentales de los últimos dos años, no al historial mundialista, donde Francia tiene la última palabra desde hace veinte años.
Lo que sí resulta indiscutible es el peso simbólico de Lamine Yamal frente a esta rival puntual. De los siete goles que el joven extremo lleva con la absoluta, tres se los anotó a Francia, y los tres en semifinales: uno en la Eurocopa, dos en la Liga de Naciones. No hay otro rival que le pese tanto en la memoria reciente a Les Bleus.
Francia, por su parte, no llega como un equipo cualquiera. Alcanza su tercera semifinal mundialista consecutiva y busca la tercera final seguida, una hazaña que solo dos selecciones han logrado: Alemania en 1982-86-90 y Brasil 1994-98 y 2002.
El conjunto de Didier Deschamps encadena seis victorias consecutivas en este Mundial, acumula tres partidos sin recibir gol, ha ganado 17 de sus últimos 20 partidos en la Copa del Mundo y suma siete triunfos seguidos frente a rivales europeos en el torneo. Gran parte de esa fortaleza tiene nombre propio: Mbappé atraviesa otra cita mundialista histórica, con 20 goles en 20 partidos y 12 tantos en fases de eliminación directa, cifra que ningún otro futbolista ha alcanzado.
Pero España también llega en un momento extraordinario. La Roja permanece invicta en tiempo reglamentario desde marzo de 2024, una racha de 36 partidos que ya representa la mejor de su historia. En este Mundial solo ha recibido un gol en seis encuentros, suma cinco victorias consecutivas y necesita una más para igualar la cadena que construyó camino al título de Sudáfrica 2010. Fabián Ruiz dirige el mediocampo, Pedri marca el ritmo y Yamal se confirma como uno de los futbolistas más determinantes del planeta, justo ante el rival que le saca su mejor versión.
El cruce reúne, además, a compañeros de vestidor convertidos en rivales por una noche: Fabián Ruiz y cinco franceses en el PSG, Jules Koundé y ocho españoles en el Barcelona, Aurélien Tchouaméni junto a Mbappé en el Real Madrid, donde pronto compartirán plantilla con Cucurella. El futbol europeo de clubes se disuelve por noventa minutos en dos camisetas distintas.
Deschamps conoce el patrón mejor que nadie: en siete duelos como seleccionador frente a España, acumula dos victorias, un empate y cuatro derrotas, incluidas las dos semifinales recientes ante De la Fuente. El técnico que llevó a Francia a la cima del mundo sabe que hay un rival que se le resiste con una constancia que ningún otro adversario le ha impuesto.
Francia llega respaldada por su experiencia y su capacidad de sobrevivir en las eliminatorias.
España aterriza con una certeza difícil de ignorar: cada vez que se ha cruzado con los Bleus en una semifinal durante los últimos dos años, ha encontrado la manera de dejarlos en el camino. Dallas ya no es solo un estadio. Es el escenario donde una potencia que colecciona finales se topa, una vez más, con la selección que mejor sabe frenarla cuando más se juega.