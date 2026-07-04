Francia cumple y avanza a Cuartos de Final tras eliminar a Paraguay con gol de Mbappé
Francia tuvo que trabajar más de lo esperado, pero volvió a encontrar la respuesta en su gran figura. La selección francesa derrotó 1-0 a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 y consiguió su pase a los cuartos de final, donde le espera un duelo con mucha carga: Marruecos.
El partido fue cerrado desde el arranque. Paraguay entendió que no podía darle espacios a una de las ofensivas más fuertes del torneo y planteó un encuentro incómodo, físico y con mucha gente cerca de su área. El equipo sudamericano no buscó la pelota, sino cortar el ritmo, resistir y llevar a Francia a una noche de desesperación.
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Francia tuvo más posesión y más presencia en campo rival, pero le costó transformar ese dominio en ocasiones claras. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola intentaron acelerar por los costados, aunque Paraguay cerró bien los caminos y obligó a los franceses a mover la pelota sin profundidad.
La primera mitad terminó sin goles y con una sensación clara: Francia mandaba, pero Paraguay seguía vivo. El equipo de Gustavo Alfaro defendió con orden, ganó duelos importantes y encontró en su portero Orlando Gill a una pieza clave para sostener el empate durante buena parte del partido.
En el segundo tiempo, Francia subió la presión y empezó a encerrar cada vez más a Paraguay. El desgaste se notó en el equipo sudamericano, que pasó más tiempo cerca de su propia área y tuvo menos chances para salir en velocidad. La insistencia francesa encontró premio al minuto 70, cuando el árbitro marcó penal por una falta sobre Désiré Doué, confirmada después de la revisión.
Mbappé tomó la pelota en el momento más pesado del partido y no falló. El capitán francés cobró con seguridad, puso el 1-0 y derribó el muro paraguayo. Fue un gol que no solo cambió el partido, también volvió a confirmar el peso que tiene Mbappé en las noches grandes del Mundial.
Con ese tanto, Mbappé llegó a 19 goles en 19 partidos mundialistas, una cifra impresionante para un jugador que no para de escribir historia en la competencia. Además, alcanzó los 7 goles en este Mundial 2026, los mismos que Lionel Messi, así que ambos comparten la cima de la tabla de goleadores del torneo.
Paraguay intentó reaccionar en los minutos finales, pero ya no tuvo la claridad ni la fuerza para lastimar a Francia. Buscó alguna pelota larga, algún rebote o una jugada suelta que cambiara la historia, aunque la defensa francesa mantuvo el orden y Mike Maignan no pasó grandes apuros en el cierre.
La eliminación duele para Paraguay, pero su Mundial queda marcado por una actuación muy digna. Después de eliminar a Alemania en penales y competirle de frente a Francia, el equipo sudamericano se despide con orgullo, carácter y una imagen muy distinta a la de una selección que solo se dedicó a resistir.
Francia, por su parte, avanza sin mostrar su mejor versión, pero con una virtud que también pesa en los Mundiales: saber ganar los partidos incómodos. No siempre se puede golear ni dominar con claridad. A veces, para seguir con vida, basta con resistir, insistir y tener a Mbappé listo para resolver.
Lo que viene tiene sabor a cuenta pendiente. En los cuartos de final, Francia se topará con una Marruecos que llega con sed de revancha, porque fueron los propios franceses quienes eliminaron a los Leones del Atlas en las semifinales de Qatar 2022, en aquel 2-0 que cortó el sueño histórico marroquí. Cuatro años después, los africanos tendrán enfrente al mismo verdugo, pero con un equipo todavía más maduro y con la ilusión de cobrarse aquella deuda. El cruce promete ser uno de los platos fuertes de esta ronda.