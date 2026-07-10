La Francia de Didier Deschamps vuelve a ganar y suma apenas dos derrotas desde 2014
La selección de Francia llega a una semifinal por tercera Copa del Mundo consecutiva, y lo hace de la mano de un Didier Deschamps que casi no conoce la derrota desde que tomó la dirección técnica, pues apenas ha perdido dos partidos en los 12 años que lleva dirigiendo a los galos en Copas del Mundo.
Deschamps llegó a la selección francesa con la encomienda de enderezar el camino torcido que dejó el combinado europeo después del desastre que fue Sudáfrica 2010, donde existía un vestidor roto y no se pudo avanzar siquiera de la fase de grupos.
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Con esto en mente, el estratega tomó al equipo y vaya que lo llevó de nueva cuenta a lo más alto del futbol de selecciones, llegando ya a cuatro Copas del Mundo consecutivas, como mínimo, a la instancia de cuartos de final, la cual superó de nueva cuenta al vencer 2-0 a Marruecos en el actual torneo para obtener su pase a las semifinales por tercer Mundial seguido, convirtiéndose en apenas el tercer país en hacerlo tras Alemania y Brasil.
Desde su llegada, Francia solamente ha perdido dos partidos de 19 en las Copas del Mundo, uno en eliminación directa y otro más en la fase de grupos. Además, ha disputado dos finales consecutivas, coronándose en Rusia 2018 y cayendo en Qatar 2022, con la posibilidad de alcanzar una tercera consecutiva, algo pocas veces visto.
En Brasil 2014, su primer Mundial al mando de la selección, sufrió su primera derrota. Después de una fase de grupos con dos victorias y un empate, y unos octavos de final en los que eliminó a Nigeria, tropezó con la Alemania de Joachim Löw en los cuartos de final, cayendo por la mínima con el gol de Mats Hummels; esa Alemania terminaría coronándose campeona del torneo.
En Rusia 2018 se fue sin conocer la derrota, quedando invicto tras siete partidos en los que solamente le pudieron arrebatar un punto (Dinamarca, en la fase de grupos). Además, en esa edición, en la que se coronaron campeones, lo hicieron sin necesidad de disputar un tiempo extra.
LA SORPRESA DEL TORNEO
Para Qatar 2022 llegaría su segunda y más reciente derrota hasta la fecha, en una de las mayores sorpresas de la historia reciente de las Copas del Mundo. Aquel descalabro fue ante Túnez en la fase de grupos, perdiendo por la mínima con el tanto de Wahbi Khazri.
Desde entonces, los de Deschamps no han vuelto a perder en la Copa del Mundo, aunque sí fueron eliminados en la final por Argentina.
TRES MUNDIALES CASI PERFECTOS
Dentro de los equipos que sucumbieron ante Francia desde 2014 a la fecha se encuentran: Honduras, Suiza, Nigeria, Australia (x2), Perú, Argentina, Uruguay, Bélgica, Croacia, Marruecos (x2), Dinamarca, Inglaterra, Polonia, Senegal, Irak, Noruega, Paraguay y Suecia.
Quienes lograron arrancarle un empate fueron Argentina, Dinamarca y Ecuador, dejando así un balance de 20 victorias, 2 derrotas y 3 empates.
Son entonces ya 10 partidos consecutivos en los que los dirigidos por Didier Deschamps no pierden un solo encuentro. Por ahora se encuentran a seis partidos de la marca histórica de 16 juegos sin derrota de Países Bajos, racha que se alcanzó en este Mundial; los neerlandeses no pierden un partido desde la final de Sudáfrica 2010 ante España.
Didier Deschamps declaró anteriormente que no continuará como director técnico de la selección francesa después de la Copa del Mundo de 2026, por lo que le quedan dos partidos más como entrenador, en los que busca llegar a una final más y conseguir su segundo título con Francia.