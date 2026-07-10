Francia vs. España: una rivalidad de más de 100 años llega a las semifinales del Mundial
Desde hace más de un siglo, el enfrentamiento entre Francia y España se ha convertido en un clásico del fútbol internacional. Se trata de dos naciones divididas por una frontera, cuya rivalidad deportiva trasciende la historia, la geografía y más de 15 guerras. Ahora, todo ello vuelve a trasladarse a la cancha en busca del boleto a la gran final de la Copa del Mundo.
El próximo martes 14 de julio, España y Francia se medirán en las semifinales de Norteamérica 2026. Los galos llegan a este duelo tras vencer 2-0 a Marruecos en los cuartos de final, mientras que los ibéricos hicieron lo propio al imponerse 2-1 sobre Bélgica. Sin embargo, este nuevo capítulo tiene mucho más que contar que un simple partido mundialista.
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Un clásico que empezó hace 104 años
La primera vez que ambos países se enfrentaron en una cancha de fútbol fue en un partido amistoso en 1922. En aquella ocasión, los españoles se impusieron con una goleada de 4-0. Los galos, por su parte, tuvieron que esperar 11 años y cinco compromisos más para cobrar revancha con su primera victoria, la cual llegó con un 1-0 en 1933.
Desde entonces, ambas escuadras se han visto las caras en un total de 38 partidos oficiales. A lo largo de ellos, España lidera el historial con 18 victorias, por 13 triunfos de Francia y 7 empates.
Les Bleus ha ganado los partidos más importantes
Algo que ha avivado aún más esta rivalidad han sido sus enfrentamientos en fases finales. A pesar de que España domina el balance general, Francia es quien ha dado los golpes en los momentos más importantes.
Solo en dos ocasiones han disputado una final con un título en juego, y ambas se decantaron del lado de los de azul, blanco y rojo. La primera fue la Eurocopa de 1984, donde Les Bleus, comandados por Michel Platini y con un gol de Bruno Bellone, se quedaron con la corona continental.
Treinta y siete años después volvieron a encontrarse en la final de la Nations League 2020-21. Para aquella cita, dos referentes modernos como Karim Benzema y Kylian Mbappé se encargaron de darle la victoria a los franceses por 2-1.
Además, cabe recordar que la única vez que se cruzaron en una Copa del Mundo fue en los octavos de final de Alemania 2006. Dicho encuentro también terminó a favor de los galos por 3-1, nuevamente con goles de grandes figuras como Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinédine Zidane.
El historial reciente favorece a la Furia Roja
Si bien Francia presume las victorias en las fases finales, existe una estadística reciente que hace soñar a los aficionados españoles. En los últimos años, España ha marcado una paternidad deportiva al ganar 7 de los últimos 10 compromisos disputados.
De hecho, sus dos victorias oficiales más recientes ocurrieron precisamente en semifinales. La primera fue en la Eurocopa 2024 y la más reciente en la Nations League 2024-25. Es así como la Furia Roja buscará mantener esa inercia para volver a superar a los franceses y clasificar a una nueva final, ahora en Norteamérica 2026.
- España 1-0 Francia — Amistoso Internacional 2008
- España 2-0 Francia — Amistoso Internacional 2010
- España 2-0 Francia — Eurocopa 2012 (Cuartos de final)
- Francia 1-1 España — Eliminatorias Mundialistas 2012
- España 1-0 Francia — Eliminatorias Mundialistas 2013
- Francia 1-0 España — Amistoso Internacional 2014
- España 2-0 Francia — Amistoso Internacional 2017
- Francia 2-1 España — Nations League 2020-21 (Final)
- España 2-1 Francia — Eurocopa 2024 (Semifinales)
- España 4-2 Francia — Nations League 2024-25 (Semifinales)