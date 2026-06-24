Goles, leyendas y revelaciones: las conclusiones tras dos fechas del Mundial 2026
Llegaron a su fin las primeras dos jornadas de esta Copa Mundial de Norteamérica 2026. A lo largo de 48 partidos, el torneo nos ha enseñado que hay leyendas que no dejarán de hacer historia hasta que no cuelguen los botines. Asimismo, demuestra que el nuevo formato con más selecciones también se ha convertido en más goles y más historias de Cenicientas que de otro modo jamás podían ser contadas.
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Pasan los años y Messi sigue rompiendo récords
Lionel Messi llegó a este torneo con 39 años. Pese a aparecer como un veterano, el argentino sigue deslumbrando como si fuera un juvenil. Y es que, desde que saltó a la cancha, se encargó de colocar su nombre en la siguiente lista de récords:
* Más goles en la historia de las Copas Mundiales: 18 goles
* Más partidos en Copas Mundiales: 28 juegos
* Más partidos ganados por un jugador en Copas Mundiales: 18 victorias
* Futbolista con más minutos jugados en Copas Mundiales: 2,489 minutos
* Más partidos con la selección argentina: 201 juegos
* Más goles con la selección argentina: 122 goles
* Más penales fallados en Copas Mundiales: 3 penales errados
* Más goles desde fuera del área en Copas del Mundo: 5 goles
* Más partidos consecutivos anotando en Mundiales: 6 juegos (entre 2022 y 2026)
* El Mundial más goleador en medio siglo
En cuanto al torneo en general, una de las primeras marcas que ya provocó eco fue su cantidad de 141 goles en solo dos fechas. Es cierto que, al ser el primer mundial de 48 países, no se puede comparar este número con el de las anteriores justas, que eran de 32 equipos.
Sin embargo, sí hay una estadística que permite evaluar el poder ofensivo de esta edición respecto a las anteriores, la cantidad de goles por juego. En Norteamérica 2026 se ha registrado un promedio de 2.94 goles. Por el momento, ha sido la mejor cifra de los últimos 56 años. Desde México 1970, cuando se registraron 2.97 tantos por encuentro, no se veía un número tan alto. Respecto al récord histórico, este pertenece a Suiza 1954, donde la marca estuvo en 5.38 por juego.
Una lucha de gigantes por la Bota de Oro
Sobre goleo individual, Messi vuelve a hacer acto de presencia con 5 anotaciones. Pero, de cerca, lo acechan las nuevas generaciones, ya que Kylian Mbappé de Francia y Erling Haaland de Noruega lo siguen con 4 tantos.
Además, Cristiano Ronaldo, con 2 goles, ya se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis mundiales y levanta la mano en la lucha por el liderato de goleo. Por su parte, Lamine Yamal también ya tiene un gol, colocándose con 18 años y 343 días como el octavo futbolista más joven en anotar en la justa.
Más llegadas también son más atajadas en el arco
Pero, así como los delanteros han sido figuras, los guardametas también han tenido más actividad y, por ende, más atajadas. Lo anterior ha dejado revelaciones y actuaciones históricas bajo los tres postes.
Ejemplo de ello fue el caso de Eloy Room de Curazao. En su primer partido recibió un 1-7 contra Alemania, pero contra Ecuador logró levantarse y firmar 15 salvadas, la segunda cantidad más grande jamás vista por un portero en un partido del Mundial. Solo quedó por detrás de Tim Howard de Estados Unidos y sus 16 atajadas contra Bélgica en Brasil 2014.
Otras actuaciones que también destacaron fueron la de Mohammed Al-Owais, que detuvo 9 disparos en el empate 1-1 de Arabia Saudita y Uruguay. En tanto, Lionel Mpasi realizó 8 atajadas en la derrota de la RD del Congo por 0-1 con Colombia, mientras que Vozinha de Cabo Verde se ganó el respeto del mundo con sus 7 intervenciones en el 0-0 contra España.
Cabo Verde, un país pequeño de corazón grande
Continuando con los Tiburones Azules, el conjunto africano se ha convertido en la Cenicienta del torneo. Pese a tratarse de un país cuyo territorio es un archipiélago, que no tiene una liga profesional y que reclutó jugadores por LinkedIn, demostró que su espíritu vale más y ha logrado plantarse ante los grandes.
Cabo Verde tenía un inicio complicado, enfrentando a dos campeones del mundo como España y Uruguay. Aun así, logró salir avante, arrebatándoles puntos con empates 0-0 y 2-2. Ahora dependen de sí mismos para asegurar, en la última jornada ante Arabia Saudita, su pase a los dieciseisavos de final.