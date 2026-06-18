Guadalajara y el aroma de un Mundial con México por primera vez
No es un día común. En realidad es una cita inédita en la historia de Guadalajara, una ciudad que en diferentes ocasiones ha sido cantera de la Selección mexicana y que nunca había visto al equipo nacional en su tierra.
Cuando llegó la selección, dos noches previas al juego, la afición creó una multitud incontable a las afueras del hotel. Tambores, trompetas y gargantas que gritaron hasta perder la voz.
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Javier Aguirre resaltó el ambiente con voz conmovida en la conferencia de prensa: “Sigo emocionando. La recepción de ayer, pues, yo con mi edad y con tanto recorrido en esto, escuchar a mi gente cinco horas ahí esperando para hacer las porras: madres, abuelas, niños, bebés, el mariachi. Es algo indescriptible, de verdad, solamente el que está ahí dentro lo puede sentir, ¿no?”.
La mayoría de la gente que se arremolinó a las afueras del hotel no tenía un boleto para el juego. No importaba. La pasión no solo se encierra en los estadios.
Javier Aguirre continuó con sus elogios para la afición tapatía: “Estamos muy agradecidos porque nos hacen sentir un apoyo y un calor verdaderamente fuera de lo común”.
La amplitud de la congregación y el apoyo incansable propició que los jugadores bajaran a saludar a la afición, según cuenta César el “Chino” Huerta: “Es algo muy lindo. Aquí nací es mi ciudad, entonces creo que me siento cerca de mi familia y es otra motivación para poder salir a ser de la mejor manera lo que venimos haciendo. La afición tapatía se tiene que hacer pesar. Ya lo vimos con el recibimiento de ayer”. Ya el día del juego, muy temprano las calles se pintaron de verde. A pesar de que se declaró día feriado en escuelas y algunas oficinas, el movimiento empezó temprano. Los claxons sonaban sus tonos festivos, había porras en las calles y compras de pánico en los supermercados para las reuniones caseras. No es un día común en Guadalajara. La tierra futbolera alberga con ilusión su primer partido mundialista de la selección.