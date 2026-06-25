"Valió la pena vivir este último momento": Guillermo Ochoa se despide tras 22 años de carrera
Más de 22 años de carrera, atajadas, goles en contra, triunfos, derrotas, títulos, descensos, seis Copas del Mundo y... al final todo "valió la pena". Este miércoles 24 de junio, Guillermo Ochoa pudo haber jugado los últimos minutos de su carrera profesional.
"Muchos años por la cabeza, muchas historias, mi primer partido aquí en esta portería, levantar trofeos aquí con mi club, momentos con la selección... el cariño de la gente", dijo el portero para TUDN.
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Tras el juego entre México y Chequia, donde pudo disputar los últimos 12 minutos del encuentro, el futbolista de 40 años no pudo ocultar su emoción y el sentimiento de nostalgia de lo que pudo ser su último partido como profesional.
Recordó que este ha sido el cierre perfecto del ciclo de su trayectoria, pues el Estadio Azteca, la misma cancha en la que dio sus primeras atajadas, hoy pone un punto final a su carrera.
Fue un 15 de febrero de 2004, cuando el Coloso de Santa Úrsula fue testigo de su debut en Primera División, a los 18 años jugando para el América en un empate 2-2 contra Monterrey. Ahora, dos décadas después, el mismo recinto lo despide defendiendo al Tricolor en el torneo más importante del fútbol internacional.
Una carrera de sacrificios y soledad
Comentó que su carrera ha estado marcada por el sacrificio de buscar hacer historia. Sin embargo, declaró que siempre contó con el apoyo de sus compañeros, del actual estratega mexicano Javier Aguirre y de sus seguidores, a quienes reconoció por haberlo acompañado en el camino.
"Agradecido con la gente, con los compas, con el director técnico por dejarme vivir este último momento. Creo que gracias a ellos pude llegar a este sprint final. Muchos momentos de perseverancia, sacrificio; con el empuje de ellos lo logré, sin su aliento no hubiera sido posible".
Hay que recordar que en 2011 se convirtió en el primer portero mexicano de la era moderna en aventurarse al sueño europeo. Pero no llegó a la élite a pelear por todos los campeonatos; tuvo que escalar desde abajo, llegando al Ajaccio para convertirse en la principal figura de un club cuya misión era la permanencia. La historia se repitió en equipos como el Granada CF, US Salernitana y el AVS Futebol. Incluso en selección también le tocó esperar, quedándose en la banca en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.
Pero cuando llegó su momento, lo aprovechó hasta convertirse en el portero con más presencias en el Tricolor con 154 juegos. En las citas más importantes respondió, erigiéndose como la revelación de Brasil 2014 y siendo figura en Rusia 2018 y Qatar 2022.
Y al final... valió la pena
Después de todo el recorrido para llegar a este momento, Guillermo Ochoa concluyó que para él mismo "valió la pena". Se dijo satisfecho tanto por sus logros como por sus derrotas, y que ahora lo único que queda es compartirlo con quienes estuvieron ahí.
"Muchos momentos de soledad al final, no fue sencillo y valió la pena y lo tengo que compartir con ellos, con la gente aquí, en la calle, y es lo más bonito. Que me voy con la cabeza en alto, pero en lo personal vacío por haberle entregado todo a la selección".
Ochoa se marcha con un legado de 949 partidos oficiales, un total de 194 porterías en cero, un título de Liga MX, una Copa de Bélgica, seis Copas Oro y una Nations League. Además, deja el hito histórico de convertirse en el primer mexicano en haber sido convocado a seis Copas del Mundo, un logro que, fuera de nuestro país, solo ostentan figuras de la talla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.