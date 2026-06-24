Hace 20 años era una promesa; hoy Messi cumple 39 años como el rey de los Mundiales
Hace dos décadas, Lionel Messi celebraba su cumpleaños número 19 en Alemania 2006 como una joven promesa del futbol argentino. Este 24 de junio, el capitán albiceleste llega a los 39 años de edad convertido en campeón del mundo, máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 18 tantos y dueño de los récords de partidos y participaciones en la máxima cita. Entre un cumpleaños y otro caben seis Mundiales, derrotas, lágrimas, una tercera estrella y una carrera que ya pertenece a la eternidad.
Del chico de Pekerman al heredero de Maradona
Cuando José Pekerman llevó a un Lionel Messi de apenas 18 años a Alemania 2006, pocos imaginaban que estaban viendo el inicio de una de las carreras más extraordinarias en la historia del futbol. Su primer gol mundialista llegó ante Serbia y Montenegro, pero aquella Copa del Mundo terminó con una eliminación dolorosa frente a Alemania y con la polémica decisión de dejarlo en el banquillo en cuartos de final.
Te puede interesar: Messi rompe todos los récords… incluso uno negativo
Sin embargo, incluso antes de convertirse en leyenda, Diego Armando Maradona veía algo especial en él.
“Veo muchas similitudes. Messi ocupará mi lugar en el fútbol”, dijo el campeón del mundo en México 1986. Veinte años después, aquellas palabras parecen haberse convertido en una profecía.
El Mundial que le negó los goles
Sudáfrica 2010 representó el primer gran golpe para Messi. Paradójicamente, fue Maradona quien dirigió a aquella selección argentina y el rosarino llegaba como ganador del Balón de Oro y una de las grandes estrellas del torneo. El resultado fue una eliminación por 4-0 frente a Alemania y una Copa del Mundo en la que no logró anotar un solo gol.
Las dudas comenzaron a crecer y muchos se preguntaban si el talento que maravillaba en Barcelona sería suficiente para llevar a Argentina a lo más alto. El peso de las comparaciones con Maradona y la presión de una afición que exigía la tercera estrella empezaban a acompañarlo en cada torneo.
La final perdida y los años más duros
Brasil 2014 parecía ser el Mundial destinado para Messi. Con cuatro goles, condujo a la Albiceleste hasta la final y fue elegido como el mejor jugador del torneo. Sin embargo, el sueño terminó en el Maracaná con una derrota en tiempo extra frente a Alemania.
Cuatro años más tarde, Rusia 2018 tampoco trajo la redención esperada. Con 31 años, Messi solo pudo marcar un gol y vio cómo Francia eliminaba a Argentina en los octavos de final. Para muchos, la posibilidad de que el mejor jugador de su generación se retirara sin ganar un Mundial comenzaba a parecer una realidad.
La misión cumplida en Qatar
Pero Qatar 2022 cambió la historia para siempre. A los 35 años, Messi disputó probablemente la mejor Copa del Mundo de su carrera, anotó siete goles y llevó a Argentina hasta la tercera estrella. La consagración terminó con años de críticas y con una obsesión que había acompañado al país desde hacía décadas.
“Después de tanto esfuerzo en mi carrera, esto me está pasando casi al final”, reconoció el rosarino tras conquistar el título. La mochila emocional había desaparecido y, por primera vez, Messi podía disfrutar de la selección sin el peso de tener que demostrar algo más.
Los 39 años del rey de los Mundiales
Lejos de retirarse, Messi decidió disputar una sexta Copa del Mundo. Y lo hizo como solo las leyendas saben hacerlo. Un triplete ante Argelia y un doblete frente a Austria lo llevaron a alcanzar los 18 goles y a superar a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia del torneo.
Además, el capitán argentino se convirtió en el futbolista con más partidos disputados en Copas del Mundo y en uno de los pocos jugadores capaces de participar en seis ediciones diferentes. Todo ello, apenas unos días antes de celebrar sus 39 años.
Incluso el récord tuvo algo de drama. Ante Austria falló un penalti en los primeros minutos y terminó molesto consigo mismo.
“Estaba con mucha bronca porque erré y la pateé muy mal, pero por suerte pudimos revertir esa situación”, explicó después de completar un doblete que terminó por darle la clasificación a Argentina.
El equipo que ahora juega para Messi
Si durante muchos años Argentina dependió de Messi, hoy es la selección la que parece girar alrededor de su capitán. Enzo Fernández explicó que una de las prioridades del equipo es generar espacios para que Leo pueda recibir el balón y “hacer la magia que hace siempre”.
Rodrigo De Paul, su compañero más cercano dentro del plantel, resumió mejor que nadie lo que representa el capitán para el grupo. “Genera que quieras ir a la guerra si te lo pide”, aseguró el mediocampista. Mientras tanto, Lionel Scaloni fue todavía más claro: “Cuando se activa Messi, se activan todos”.
Con cinco goles en dos partidos, el delantero del Inter Miami se ha convertido hasta ahora en el único goleador argentino en Norteamérica 2026. “Por el momento, es su Mundial”, resumió Zlatan Ibrahimovic, mientras Thierry Henry considera que ahora juega con una tranquilidad diferente porque ya consiguió levantar la Copa del Mundo.
El único rival que ni siquiera Messi puede driblar
Pero el paso del tiempo también existe para las leyendas. Después del triunfo ante Austria, el capitán terminó exhausto y no ocultó el desgaste que supone disputar una sexta Copa del Mundo a punto de cumplir 39 años. “Ahora mismo no recuerdo, estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar”, reconoció cuando le preguntaron sobre los favoritos al título.
Un día después, mientras Argentina regresaba a los entrenamientos en Kansas City, Messi no trabajó con el grupo de titulares y permaneció en las instalaciones realizando labores de recuperación. Con el liderato del grupo prácticamente asegurado, Scaloni incluso contempla darle descanso en el partido ante Jordania para administrar las fuerzas de su máxima estrella.
“Cuando alguien con casi 39 años puede marcar dos goles y llevar cinco en el inicio de una Copa del Mundo, marca la diferencia”, reconoció el seleccionador de Austria, Ralf Rangnick. Porque en Argentina saben que las aspiraciones de un nuevo título dependen, en gran medida, de cuánto pueda seguir sosteniendo el ritmo su extraordinario líder.
El día en que dejó de perseguir leyendas
Curiosamente, el récord de Messi llegó el mismo 22 de junio en que se cumplieron 40 años del partido en el que Diego Maradona firmó la Mano de Dios y el Gol del Siglo ante Inglaterra en México 1986. Primero fue Maradona quien convirtió aquella fecha en una jornada sagrada para el futbol argentino. Cuatro décadas después, fue Messi quien volvió a escribir otra página histórica.
Hace veinte años, Argentina le cantaba feliz cumpleaños a un chico de 19 años que soñaba con parecerse a Maradona. Este miércoles, el mundo celebra los 39 años de un hombre que ya no persigue fantasmas ni necesita comparaciones. Entre aquel adolescente de Alemania 2006 y el capitán de Norteamérica 2026 han pasado seis Copas del Mundo, 28 partidos, 18 goles y una tercera estrella.
Y mientras el tiempo comienza a recordarle que ningún jugador es eterno, Lionel Messi sigue haciendo lo que ha hecho durante dos décadas: obligar al futbol a detenerse para contemplar su grandeza.