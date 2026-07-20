¡Con varios equipos pequeños! FIFA revela 12 nominados al Mejor Gol del Mundial 2026
La FIFA abrió la votación para elegir el mejor gol de la Copa Mundial 2026. Entre los nominados se encuentran grandes anotaciones de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Ferran Torres, además del tanto de Sidny Lopes Cabral que hizo soñar a Cabo Verde. Descubre cómo votar.
A lo largo de Norteamérica 2026 se marcaron un total de 308 goles, la cantidad más alta en la historia del torneo. Sin embargo, no todos fueron de la misma calidad estética.
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Por esta razón, la FIFA permitió a las y los aficionados elegir durante cada etapa los mejores goles de cada ronda. Al término de la justa, se hizo un recuento para encontrar los 12 tantos con más votos que han pasado a una ronda final para elegir la anotación más espectacular de la Copa del Mundo.
¿Cómo votar?
La votación estará abierta a todo el público en general. Para participar, solo hay que ingresar al sitio web de la FIFA o al enlace: https://play.fifa.com/gott/.
Ahí aparecerán los videos de cada gol nominado, con los detalles del anotador y el partido en el que marcó. La plataforma ya se encuentra disponible y cerrará el próximo lunes 27 de julio de 2026 a las 7:00 de la mañana, tiempo del centro de México.
Los 12 goles finalistas
Entre los finalistas no hay ningún gol anotado por México, pero se encuentran dos de los tantos con los que Kylian Mbappé y Lionel Messi inauguraron sus cuotas goleadoras para posteriormente convertirse en los máximos artilleros de esta edición con 10 y 8 anotaciones, respectivamente. También está la única anotación de la final, la cual marcó Ferran Torres y que le valió a España conquistar su segunda estrella mundialista.
Además, gracias al nuevo formato con 48 equipos, futbolistas de países revelación también competirán por este premio. Como ejemplo está el caso de Sidny Lopes Cabral y su gol en tiempos extra contra Argentina en los dieciseisavos de final. Del mismo modo, selecciones como Bosnia y Herzegovina, Haití, Uzbekistán y Nueva Zelanda tendrán a sus representantes en búsqueda de llevarse este honor.
Lista completa de los 12 nominados:
- Kylian Mbappé (Francia) – vs. Senegal (2.º gol - Fase de grupos)
- Lionel Messi (Argentina) – vs. Argelia (1.er gol - Fase de grupos)
- Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina) – vs. Qatar (Fase de grupos)
- Wilson Isidor (Haití) – vs. Marruecos (Fase de grupos)
- Elijah Just (Nueva Zelanda) – vs. Irán (1.er gol - Fase de grupos)
- Daizen Maeda (Japón) – vs. Suecia (Fase de grupos)
- Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) – vs. Argentina (Dieciseisavos de final)
- Erling Haaland (Noruega) – vs. Brasil (2.º gol - Cuartos de final)
- Eldor Shomurodov (Uzbekistán) – vs. RD Congo (Fase de grupos)
- Julián Álvarez (Argentina) – vs. Suiza (Cuartos de final)
- Jude Bellingham (Inglaterra) – vs. Francia (Partido por el tercer lugar)
- Ferran Torres (España) – vs. Argentina (Final)