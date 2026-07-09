Histórico: Mbappé alcanza los 20 goles en Copas del Mundo en 20 partidos
Kylian Mbappé volvió a escribir su nombre en los libros de historia. El delantero francés marcó en la victoria 2-0 de Francia sobre Marruecos en los cuartos de final de la Copa Mundial de Norteamérica 2026 y alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en apenas el segundo futbolista en lograrlo, solo por detrás de Lionel Messi.
La diferencia entre ambos es el tiempo que les tomó llegar a esa cifra. Mientras el argentino necesitó 30 partidos repartidos en seis Mundiales para alcanzar las dos decenas de anotaciones, Mbappé llegó a los 20 tantos en apenas 20 encuentros y durante tres ediciones: Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026, firmando un extraordinario promedio de un gol por partido.
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El tanto histórico llegó después de que el atacante del Real Madrid fallara un penal en el primer tiempo. Sin embargo, en la segunda mitad se reivindicó con un potente disparo cruzado desde la frontal del área que terminó pegado al poste para abrir el marcador y encaminar el pase francés a las semifinales.
Mbappé iguala su mejor Mundial
Además de alcanzar los 20 goles mundialistas, Mbappé también llegó a 8 anotaciones en Norteamérica 2026, la misma cifra que consiguió en Qatar 2022, convirtiéndose en el primer futbolista que registra dos Copas del Mundo consecutivas con ocho goles.
En esta edición necesitó únicamente seis partidos para alcanzar esa cifra, mejorando incluso el rendimiento que tuvo en Qatar, donde requirió siete encuentros.
Sus goles en el actual torneo han sido:
2 vs. Senegal
2 vs. Irak
2 vs. Suecia
1 vs. Paraguay
1 vs. Marruecos
Con ello también continúa en la pelea por terminar como máximo goleador de Norteamérica 2026. Actualmente comparte el liderato con Lionel Messi, ambos con ocho tantos, aunque el argentino todavía tiene pendiente disputar su partido de cuartos de final frente a Suiza.
La carrera por la historia
Mbappé también amenaza los principales registros goleadores de una sola Copa del Mundo.
Actualmente suma ocho anotaciones y todavía podría disputar dos partidos más si Francia alcanza la final, o bien el encuentro por el tercer lugar.
Los máximos goleadores en una sola edición son:
- Just Fontaine (Francia, Suecia 1958): 13 goles
- Sándor Kocsis (Hungría, Suiza 1954): 11 goles
- Gerd Müller (Alemania, México 1970): 10 goles
Con dos encuentros por delante, el capitán francés mantiene vivas sus posibilidades de acercarse a esas marcas, aunque necesitará un cierre prácticamente perfecto para romper el histórico registro de su compatriota Fontaine, vigente desde hace 68 años.
A un gol de Lionel Messi
La batalla entre Mbappé y Messi ya no solo se limita al presente Mundial.
Con su anotación ante Marruecos, el francés llegó a 20 goles históricos en Copas del Mundo y quedó a solo uno de Lionel Messi, quien lidera la clasificación con 21.
Mientras el argentino aún puede ampliar su ventaja en esta edición, Mbappé tendrá la oportunidad de igualarlo o incluso superarlo dependiendo del recorrido que tenga Francia en el torneo.
"Solo hay una manera de relajarse, y es ganar"
Tras el triunfo sobre Marruecos, Mbappé dejó claro que Francia no piensa conformarse con haber alcanzado las semifinales.
"Estamos en semifinales. Todavía queda un largo camino y somos conscientes de que lo que nos espera es aún más duro que lo que hemos pasado, pero estamos preparados. Estamos preparados para afrontarlo todo y ver el partido de mañana para saber contra quién vamos a jugar", declaró al canal M6.
El delantero abandonó el encuentro al minuto 77 tras recibir un golpe en el tobillo, aunque restó importancia a la molestia.
"Estoy bien, recibí un golpe, pero estoy bien. Creo que en ese momento Jean-Philippe Mateta estaba más preparado que yo para jugar los últimos quince minutos."
El capitán francés insistió en que la única meta del equipo es levantar el título.
"Somos conscientes de que solo hay una manera de relajarse, y es ganar. Mientras no lo hayamos hecho, no veo por qué habría que relajarse."
Mbappé también habló sobre la eliminación de Marruecos y de su amigo Achraf Hakimi, con quien compartió vestidor en el Paris Saint-Germain.
"Es un amigo muy cercano para mí, pero aquí no hay sentimientos. Estoy aquí para ganar y él también estaba aquí para ganar."
Los 20 goles de Mbappé en Copas del Mundo
Rusia 2018 (4 goles)
- Perú (1)
- Argentina (2)
- Croacia (1)
Qatar 2022 (8 goles)
- Australia (1)
- Dinamarca (2)
- Polonia (2)
- Argentina (3)
Norteamérica 2026 (8 goles)
- Senegal (2)
- Irak (2)
- Suecia (2)
- Paraguay (1)
- Marruecos (1)
Ahora, con Francia instalada en las semifinales, Mbappé buscará seguir ampliando una marca que ya lo coloca entre los mejores goleadores que ha visto la historia de las Copas del Mundo.