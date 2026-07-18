Histórico: Norteamérica 2026 rompe la barrera de los 300 goles en un Mundial
Bukayo Saka pasó a la historia como el futbolista que anotó el gol número 300 de la Copa Mundial 2026. Ninguna otra edición del máximo torneo de fútbol había tenido tantos festejos como esta.
El gol de la marca cayó en el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra. Al minuto 37, el atacante del Arsenal aprovechó una serie de rebotes dentro del área y la mala colocación de la defensa rival para anotar el tercer tanto de los británicos en su espectacular victoria por 6-4.
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El Mundial con más goles en la historia... gracias a su nuevo formato
Cabe señalar que esta es la primera vez que una Copa del Mundo alcanza la barrera de las tres centenas de anotaciones. En parte, el logro se debe al poder ofensivo de los equipos, pero también al nuevo formato de competencia, que pasó de 32 a 48 selecciones participantes.
Esta modificación provocó que el torneo tuviera un total de 104 partidos, en comparación con los 64 que se disputaban anteriormente. Más juegos se tradujeron en más anotaciones y, por esta razón, Norteamérica 2026 ha superado en 1.7 veces la cifra de goles registrada en Qatar 2022, que hasta antes de esta justa había sido la edición más goleadora en la historia de los Mundiales.
- Norteamérica 2026: 307 goles (a falta de jugarse la final)
- Qatar 2022: 172 goles
- Francia 1998: 171 goles
- Brasil 2014: 171 goles
- Rusia 2018: 169 goles
El mejor promedio goleador en los últimos 68 años
Ahora bien, en cuanto a la cantidad de goles que se anotan por encuentro, Norteamérica 2026 también ha marcado un parteaguas para el balompié moderno.
Con un registro de 2.98 goles por partido, la presente justa se posiciona como la más espectacular desde Suecia 1958, la última que tuvo mejor marca al superar los tres tantos por encuentro. Aun así, todavía se mantiene lejos de los lugares de honor, mismos que ocupan los primeros Mundiales de la historia.
- Suiza 1954: 5.38 goles por partido
- Francia 1938: 4.67 goles por partido
- Italia 1934: 4.12 goles por partido
- Brasil 1950: 4.00 goles por partido
- Uruguay 1930: 3.89 goles por partido
- Suecia 1958: 3.60 goles por partido
- Norteamérica 2026: 2.98 goles por partido (a falta de un partido)
- México 1970: 2.97 goles por partido