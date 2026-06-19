“Es un honor”: DT de Japón destaca jugar el partido 1000 de los Mundiales en Monterrey
MONTERREY — El director técnico de la selección de Japón, Hajime Moriyasu, destacó la trascendencia del partido que su equipo disputará ante Túnez este sábado en Monterrey correspondiente al Grupo F del Mundial 2026, al ser el encuentro número 1000 en la historia de las Copas del Mundo.
Durante la conferencia de prensa previa al duelo, el estratega japonés expresó su orgullo por participar en un encuentro de tal magnitud, subrayando el valor histórico y simbólico del compromiso dentro del máximo torneo del futbol internacional.
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“Estoy muy honrado y feliz de poder disputar un partido tan importante. Este encuentro del Mundial, como parte del cierre de esta etapa, hace que el partido entre Japón y Túnez sea seguido por personas de todo el mundo”, señaló el entrenador.
Moriyasu añadió que el equipo asume el compromiso con responsabilidad, consciente del alcance global del evento y de su significado dentro de la historia del certamen.
“Es un partido que corresponde a la historia de este Mundial, y queremos disputar un encuentro digno mañana contra Túnez”, agregó el técnico japonés, quien insistió en la intención de su equipo de mantener un alto nivel competitivo.
La princesa Takamado y el valor del intercambio cultural con Túnez
El estratega japonés también se refirió a la presencia de la princesa Takamado en Monterrey para apoyar a la selección, así como al significado cultural y diplomático que rodea al enfrentamiento ante el conjunto tunecino.
“Siendo el primer partido y con la princesa Takamado viniendo a alentarnos y apoyarnos, queremos mostrar un partido maravilloso. Queremos ganar para que personas de todo el mundo nos vean y para que la princesa también celebre la victoria”, expresó.
Moriyasu destacó además el valor del futbol como puente entre naciones y culturas, en el marco de la relación deportiva y formativa entre Japón y Túnez.
“Japón y el país anfitrión están fomentando el desarrollo de estudiantes de secundaria, y eso es importante. A través del futbol, los países se conectan, las personas se unen, se comparten valores y culturas”, apuntó.
Finalmente, el técnico subrayó el impacto global del deporte en un contexto internacional complejo.
“Aunque en el mundo continúan las guerras y conflictos, espero que a través del fútbol podamos acercarnos a la paz mundial”, concluyó.
El duelo entre Japón y Túnez se disputará en el Estadio de Monterrey y ha generado expectativa no solo por su impacto deportivo, sino también por su carga simbólica al marcar un hito en la historia del torneo al ser el juego 1000 en la historias de las Copas del Mundo.