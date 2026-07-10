Hugo Broos deja el banquillo de Sudáfrica: ¿cuál será su nuevo cargo?
El veterano entrenador belga Hugo Broos, de 74 años, dejó de ser seleccionador de Sudáfrica, indicó este viernes un responsable de la federación sudafricana de fútbol, días después de la eliminación de los Bafana Bafana en dieciseisavos del Mundial.
"Hugo puede seguir trabajando con el equipo nacional, pero con una función diferente", indicó la misma fuente.
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Broos anunció su marcha a la revista belga Humo, precisando que el presidente de la Federación Sudafricana, Danny Jordaan, quería mantenerlo "en un papel diferente, como asesor o algo por el estilo".
Bajo la dirección de Broos, Sudáfrica superó por primera vez de la fase de grupos en un Mundial, al terminar segunda por detrás de México gracias a una victoria contra Corea del Sur (1-0).
Pero el recorrido de los Bafana Bafana terminó en dieciseisavos de final, con la derrota frente a Canadá (1-0).
Entre los nombres de sus posibles sustitutos suena el de Pitso Mosimane, quien ya tiene experiencia en el cargo que ocupó entre 2010, después del Mundial en casa, y 2012, sin mucho éxito. AFP