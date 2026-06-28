Imbatibles: México y España, únicas selecciones sin recibir gol en la fase de grupos
A lo largo de los 68 partidos que se han disputado en el Mundial 2026 se han anotado 201 goles; sin embargo, ninguno de ellos ha sido contra las selecciones de México y España.
Raúl "Tala" Rangel ha sido el guardián del arco mexicano, en el que también vimos 15 minutos al experimentado guardameta Guillermo Ochoa.
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Este sábado 27 de junio llegó a su fin la fase de grupos de Norteamérica 2026. Durante toda esta primera etapa del torneo, 46 de los 48 equipos han recibido gol. Esto quiere decir que porteros como Emiliano "Dibu" Martínez, Manuel Neuer, Alisson Becker o Thibaut Courtois ya fueron vencidos, al menos en una vez.
Sin embargo, las porterías del "Tala" Rangel y del español Unai Simón todavía siguen sin ser descifrados por las delanteras rivales. Y es que ambos culminaron la primera ronda con tres partidos y cero goles en sus redes. Recordando que en el caso del mexicano, también apareció Guillerno Ochoa.
El Tri calificó como primero del Grupo A con 9 puntos tras vencer 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequia. En todos los compromisos Rangel saltó como titular, saliendo de cambio únicamente en los últimos 15 minutos del tercer encuentro a modo de homenaje para el histórico Guillermo Ochoa.
Lo destacable de esto es que los mexicanos se han unido a un selecto grupo de apenas cinco equipos que han logrado avanzar con tres victorias y sin conceder goles en la fase de grupos inicial. Las únicas escuadras que habían conseguido esta proeza en la historia eran Brasil en 1986, Italia en 1990, Argentina en 1998, Uruguay en 2018 y, ahora, el México de Javier Aguirre en 2026.
En cuanto al caso de España, hay que mencionar que, aunque tampoco concedió anotaciones en contra, no logró el paso perfecto de puntos que firmó México. La Furia Roja empató 0-0 ante Cabo Verde, venció 4-0 a Arabia Saudita y se impuso 1-0 a Uruguay, quedándose con el liderato del Grupo H, pero con 7 unidades.
¿Cuáles serán los siguientes juegos de México y España?
Tanto México como España regresarán a la acción para los dieciseisavos de final con duelos de máxima exigencia, ya con la eliminación directa en juego:
* México vs. Ecuador: Martes 30 de junio a las 19:00 horas – Ciudad de México
* España vs. Austria: Jueves 2 de julio a las 13:00 horas – Los Ángeles