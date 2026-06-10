Inauguración Mundial 2026 | Guía completa: a qué hora y cómo llegar al Estadio Azteca
Este jueves 11 de junio el Estadio Azteca será el escenario de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 con el partido entre México y Sudáfrica. Si tienes boleto, esto es todo lo que necesitas saber para llegar a tiempo, no perderte nada y evitar los problemas de movilidad que se esperan en la zona.
A qué hora hay que llegar
La FIFA fue muy clara con este dato. Jurgen Mainka, director general de la oficina de FIFA en México, lo dijo sin rodeos: "Lleguen a las 9 de la mañana al estadio." Las puertas del Coloso de Santa Úrsula abren a las 9:00 AM. A las 11:00 AM se va a pedir a todos los asistentes que estén en sus lugares.
A las 11:30 AM arranca la ceremonia de inauguración con Shakira y Burna Boy como acto principal, quienes van a estrenar en vivo "Dai Dai", la canción oficial del Mundial. El cartel también incluye a Belinda y Los Ángeles Azules con "Por Ella"; a Danny Ocean con "Partidazo"; a J Balvin junto a Ryan Castro, Maná, Lila Downs, la sudafricana Tyla. Alejandro Fernández tendrá el honor de cantar el Himno Nacional Mexicano.
A las 12:05 PM termina la ceremonia. A las 12:10 PM los equipos salen a calentar. Y a la 1:00 PM rueda el balón con el México vs Sudáfrica. Si llegas después de las 11:00 AM, lo más probable es que te pierdas la ceremonia completa por los filtros de seguridad y las filas de acceso.
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Qué es la Última Milla y cómo te afecta
La FIFA implementa en todos los Mundiales un protocolo de seguridad llamado "Última Milla" que consiste en un perímetro de aproximadamente 2 kilómetros alrededor del estadio donde no se permite la entrada de vehículos particulares. Los estacionamientos cercanos quedan reservados exclusivamente para la logística de la FIFA y los patrocinadores. Solo pueden entrar al perímetro las personas con boleto digital, los habitantes de la zona que acrediten su residencia, los vehículos autorizados y las unidades de emergencia.
Para el día de la inauguración, los cierres parciales de las avenidas cercanas al estadio arrancan a las 11:00 PM del miércoles 10 de junio. El cierre total comienza a las 5:00 AM del jueves 11 de junio. Las calles que estarán cerradas incluyen Av. Santa Úrsula, Circuito Azteca, Lateral del Anillo Periférico, Av. del Imán, Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Av. Las Torres. Más de 7,700 elementos policiales y 682 vehículos estarán dedicados exclusivamente a la seguridad y la movilidad de la zona.
Cómo llegar en transporte público
La columna vertebral del operativo es el Tren Ligero. Tres horas antes del partido, el servicio ordinario se suspende y se activa una ruta exprés directa de la estación Taxqueña hasta la estación Estadio Azteca, sin paradas intermedias. La manera más eficiente de llegar es tomar el Metro Línea 2 hasta Tasqueña y de ahí subirse al Tren Ligero exprés. También hay conexiones por Metrobús y otras líneas de Metro.
Si vas en auto: Park & Ride
No puedes llegar en coche hasta el estadio. El gobierno de la Ciudad de México habilitó el programa Park & Ride, donde puedes dejar tu auto en un estacionamiento remoto y tomar un autobús que te lleva directo al estadio. El servicio arranca a las 7:00 AM con salidas cada 15 minutos. El costo es de 500 pesos ida y vuelta e incluye una pulsera conmemorativa con código QR. Los puntos de estacionamiento son Campo Marte (salida desde Auditorio Nacional), Parque Ecológico de Xochimilco, Six Flags, Centro Comercial Santa Fe y Plaza Carso. Todos los autobuses llegan hasta CETRAM Huipulco, desde donde se camina hasta el estadio.
Si no tienes auto pero quieres autobús
También existe la opción Ride, que es solo el autobús sin estacionamiento. Las salidas son desde Bellas Artes, CETRAM Chapultepec y el Ángel de la Independencia. El costo es de 350 pesos ida y vuelta, con salidas cada 15 minutos. También incluye pulsera conmemorativa.
Si prefieres bici o scooter
La ciclovía de Avenida de Tlalpan estará habilitada con 2,000 bicicletas y scooters de Ecobici disponibles desde tres horas antes del partido. Se pueden usar con la Tarjeta de Movilidad Integrada.
Lo más importante que no debes olvidar
Tu boleto es exclusivamente digital y se genera en la app FWC2026 Mobile Tickets horas antes del partido. Sin esa app descargada y activa con tu FIFA Fan ID, no entras. No se aceptan boletos impresos ni capturas de pantalla. Llega a las 9 de la mañana, usa transporte público o Park & Ride, y lleva solo lo indispensable porque habrá filtros de seguridad con detectores de metales en todos los accesos.