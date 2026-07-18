Nadie quiere jugarlo, pero todos quieren ganarlo: la historia del tercer lugar del Mundial
Cuando uno busca la gloria del fútbol, nadie piensa en el partido por el tercer lugar; sin embargo, quienes lo disputan bien pudieron haber estado en la final de la Copa del Mundo. Aunque ya no hay un título de por medio, sí está en juego el honor de subirse al podio.
Este sábado 18 de julio, a las 15:00 horas, Francia e Inglaterra disputarán desde Miami el encuentro por la medalla de bronce de Norteamérica 2026. Ambos equipos buscarán quitarse el amargo sabor de boca tras perder en semifinales: Les Bleus cayeron por 0-2 ante España, mientras que Inglaterra fue derrotada 1-2 por Argentina.
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Por esta razón, a continuación, descubre quiénes fueron todos esos países que ganaron al menos una vez este juego de consolación.
¿Cuál es el país con más terceros lugares?
Un total de 14 selecciones son las que, al menos una vez, se han quedado con la medalla de bronce. De todas ellas, Alemania es la que más veces repitió en el tercer sitio del podio, con cuatro ocasiones: 1934, 1970, 2006 y 2010.
Por detrás de los germanos existe un empate de cinco equipos: Francia, Brasil, Croacia, Polonia y Suecia. Mientras tanto, otras ocho naciones únicamente han vivido esta satisfacción una vez, siendo estas Italia, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Chile, Turquía, Estados Unidos y Austria.
Los terceros lugares de cada Mundial
- Uruguay 1930 | Tercer lugar: Estados Unidos (por diferencia de goles)
- Italia 1934 | Tercer lugar: Alemania venció 3-2 a Austria
- Francia 1938 | Tercer lugar: Brasil venció 4-2 a Suecia
- Brasil 1950 | Tercer lugar: Suecia (por sistema de grupos)
- Suiza 1954 | Tercer lugar: Austria venció 3-1 a Uruguay
- Suecia 1958 | Tercer lugar: Francia venció 6-3 a Alemania
- Chile 1962 | Tercer lugar: Chile venció 1-0 a Yugoslavia
- Inglaterra 1966 | Tercer lugar: Portugal venció 2-1 a Unión Soviética
- México 1970 | Tercer lugar: Alemania venció 1-0 a Uruguay
- Alemania 1974 | Tercer lugar: Polonia venció 1-0 a Brasil
- Argentina 1978 | Tercer lugar: Brasil venció 2-1 a Italia
- España 1982 | Tercer lugar: Polonia venció 3-2 a Francia
- México 1986 | Tercer lugar: Francia venció 4-2 a Bélgica
- Italia 1990 | Tercer lugar: Italia venció 2-1 a Inglaterra
- Estados Unidos 1994 | Tercer lugar: Suecia venció 4-0 a Bulgaria
- Francia 1998 | Tercer lugar: Croacia venció 2-1 a Países Bajos
- Corea-Japón 2002 | Tercer lugar: Turquía venció 3-2 a Corea del Sur
- Alemania 2006 | Tercer lugar: Alemania venció 3-1 a Portugal
- Sudáfrica 2010 | Tercer lugar: Alemania venció 3-2 a Uruguay
- Brasil 2014 | Tercer lugar: Países Bajos venció 3-0 a Brasil
- Rusia 2018 | Tercer lugar: Bélgica venció 2-0 a Inglaterra
- Catar 2022 | Tercer lugar: Croacia venció 2-1 a Marruecos
- Norteamérica 2026 | Tercer lugar: Por definirse
No siempre hubo duelo por el tercer lugar
No siempre existió un partido como tal para definir quién se quedaba con el tercer lugar. Por ejemplo, en el primer Mundial de Uruguay 1930, el calendario no contemplaba un encuentro entre los dos perdedores de las semifinales, Estados Unidos y Yugoslavia. Para determinar el tercer puesto, se recurrió a las estadísticas, y los americanos se quedaron con el sitio gracias a que tenían un gol más en la diferencia de goleo.
Luego, en Brasil 1950, el formato no incluía juegos de eliminación directa. En su lugar, la ronda final se disputó con una fase de grupos entre los cuatro mejores equipos. Fue así que el Maracanazo no fue una final, sino la última jornada de ese grupo, en la que Uruguay se coronó campeón, Brasil quedó segundo, Suecia tercero y España cuarta.
Francia buscará su tercer bronce; Inglaterra jamás ha ganado uno
Como se mencionó, en 2026 sí habrá un juego por el último escalón del podio. Francia llegará con la experiencia de haber sido tercero en Suecia 1958, cuando venció 6-3 a Alemania, y en México 1986, derrotando 4-2 a Bélgica.
En España 1982 se quedó cerca, pero cayó 3-2 ante Polonia. Ahora, en Norteamérica 2026, buscará su tercer bronce para despegarse y convertirse en el segundo país con más medallas de este metal.
Por su parte, Inglaterra ha llegado dos veces al juego por el tercer lugar y en ambas se quedó fuera del podio. En Italia 1990 perdió ante los anfitriones por 1-2, mientras que en la edición de Rusia 2018 fue derrotada 0-2 por Bélgica. De este modo, en este Mundial, buscará romper esa racha negativa.