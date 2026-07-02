Inglaterra entrenará en La Cantera antes de enfrentar a México
El presidente de los Pumas de la UNAM, Luis Raúl González, confirmó que la selección de Inglaterra utilizará las instalaciones de La Cantera, complejo deportivo del Club Universidad Nacional, como campo de entrenamiento de cara al partido de octavos de final ante México del próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.
Se espera que la selección inglesa llegue a la capital del país el viernes 3 de julio, con dos días de anticipación para contrarrestar de la mejor manera posible el tema de la altura, un factor que jugará en contra de los británicos, como ya han comentado el propio entrenador Thomas Tuchel y la estrella Harry Kane.
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Uno de los motivos por los que se tomó la decisión de entrenar en las instalaciones de La Cantera fue la privacidad que ofrecen, sobre todo la cancha 2, la cual está aislada de las demás zonas de La Cantera. Se prevé que los ingleses entrenen viernes y sábado en la CDMX antes de su partido del domingo.
“Sí, efectivamente entrenará aquí la Selección Inglesa; se los habíamos dicho a ustedes que, de acuerdo al nivel de mantenimiento que tienen nuestras canchas, fue seleccionada y efectivamente se confirma”, afirmó el presidente, quien catalogó la visita de los británicos como “un privilegio”.
Desde antes del inicio de la Copa del Mundo, la UNAM ya había hecho modificaciones dentro de La Cantera para ofrecer las mejores instalaciones a las selecciones que quisieran entrenar en ellas.
Los jugadores esperan ahí aclimatarse lo más pronto posible a los factores de la contaminación y la altura para desempeñarse de la mejor manera posible en el juego ante México, pues registros señalan que se necesitan hasta 20 días para que una persona pueda respirar sin problemas en lugares con alturas sobre el nivel del mar.
"Es uno de los encuentros más bonitos, jugar ante México en el Azteca. Hay muchos obstáculos esperándonos, los jugadores han jugado a altas temperaturas, estamos acostumbrados a eso. El principal problema es la altura, esa es una gran ventaja para México. Solo hay tres días entre partidos y es imposible adaptarnos a la altura. Sí que es una desventaja y es algo con lo que tendremos que lidiar", señaló Tuchel tras la victoria sobre República Democrática del Congo.
¿CUÁNDO JUEGA MÉXICO VS INGLATERRA?
El partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo se estará llevando a cabo el domingo 5 de julio a las 18:00 horas del centro del país; será el último encuentro del certamen en llevarse a cabo en México.