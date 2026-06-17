Inglaterra toma venganza de Rusia 2018 y derrota 4-2 a Croacia
Inglaterra venía con la intención de revancha cuando enfrentaba a Croacia en la Copa del Mundo del 2026 después de su choque en Rusia 2018 en donde los croatas dejaban fuera a los británicos en las semifinales del certamen. Y vaya que pudieron dar un golpe en la mesa con un 4 por 2 que dejó uno de los juegos con más goles en lo que va de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Las emociones comenzaron rápido en el encuentro, pues apenas a los 9 minutos se marcó una falta en el área a favor de Inglaterra. Harry Kane fue quien tomó la pelota y la puso en el manchón penal, pero al momento del disparo terminó por errar; la pena inglesa duró poco, pues el árbitro decidió repetir el cobro después de que el guardameta croata se adelantara. Con una nueva oportunidad, el delantero del Bayern Múnich ahora sí que ponía el 1 por 0.
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El gol desde los 11 pasos del delantero del Bayern lo hacía empatar con Lionel Messi como los máximos tiradores de penales en la historia de las Copas del Mundo; es la quinta anotación de Kane desde el manchón, mientras que el argentino cuenta con cuatro dianas.
Después de que ambas selecciones tuvieran oportunidades de ataque, el empate croata llegó a los 36 minutos después de un disparo fuera del área por parte de Martin Baturina, el cual no pudo detener Jordan Pickford a pesar de llegar a tocar el balón.
El festejo balcánico duró poco, pues apenas seis minutos después, Kane pondría de nueva cuenta a la selección de los tres leones por encima en el marcador, ahora con un certero cabezazo cruzado que batía a Dominik Livakovic tras un tiro de esquina.
Este tanto fue el número 10 en la carrera de Kane en una Copa del Mundo, empatando así a Gary Lineker como máximo goleador inglés en la justa mundialista, ambos llegando a dicha cifra en 12 partidos disputados.
El primer tiempo estuvo bastante movido, y se despidió de tal manera, pues en la última jugada de los primeros 45 minutos Croacia volvía a poner tablas el marcador. En esta ocasión fue Petar Musa, futbolista del FC Dallas de la MLS que jugaba como “local” en el estado de Texas, convirtiéndose en el primero que marca un gol en el estado donde se desempeña como futbolista de clubes en lo que va de la Copa del Mundo.
La segunda mitad comenzó igual de trepidante que la primera, con los británicos poniéndose encima del marcador de nueva cuenta gracias a un tiro cruzado desde la banda derecha por parte de Jude Bellingham. En esta ocasión, los ingleses no dejaron ir la ventaja y no permitieron más tantos por parte de su similar de Croacia.
Y aunque no hubo más goles por parte de los balcánicos, los ingleses sí que ampliaron el marcador. Un tanto del futbolista del Manchester United, Marcus Rashford, que entró de cambio al minuto 71, sellaba el triunfo de los británicos, que tomaban venganza por lo sucedido hace ocho años en Rusia. El próximo rival de Inglaterra será Ghana, con quien chocarán el 23 de junio, mientras que Croacia se medirá ante Panamá ese mismo día.