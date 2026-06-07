Inglaterra vence 1-0 a Nueva Zelanda en Florida
Inglaterra derrotó 1-0 a Nueva Zelanda este sábado en un ensayo del Mundial 2026 disputado en Tampa, Florida, y decidido por un gol de su capitán, Harry Kane.
El veterano artillero del Bayern Munich cabeceó a la red un centro de Djed Spence en el minuto 45 para elevar su registro a 79 dianas en 113 duelos con su selección.
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"Estamos aquí para prepararnos más que por el resultado. Es el mejor estado de forma en el que he estado en toda mi carrera. Estoy ilusionado, no puedo esperar a que esto empiece"", dijo el delantero tras registrar su gol número 67 de la temporada entre club y selección.
La conexión del capitán inglés con Spence, lateral izquierdo del Tottenham, ilustró la mezcla entre titulares y suplentes instaurada por Thomas Tuchel, quien sustituyó a su once inicial completo al descanso.
El técnico alemán trató de limitar el riesgo de lesiones e implicar a todo el grupo.
Tuchel no contó con los jugadores del Arsenal (Saka, Rice, Madueke y Eze) que una semana atrás cayeron en la final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain.
Bajo temperaturas de unos 30 grados, el ritmo del ensayo no fue muy alto, sobre todo en la primera parte, aunque algunos jugadores como Marcus Rashford pudieron destacar.
Djed Spence también ganó puntos en su batalla por el puesto de lateral zurdo con Nico O’Reilly.
"La energía es la adecuada y la calidad llegará. Cuanto mejor sea el rival, mejor seremos nosotros", dijo Tuchel.
Inglaterra jugará su último amistoso contra Costa Rica el miércoles en Orlando, antes de debutar en la Copa del Mundo ante Croacia el 17 de junio en Dallas. AFP