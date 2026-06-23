Inglaterra y Ghana empatan sin emociones, pero con polémica extracancha
Las selecciones de Inglaterra y Ghana empataron 0-0 y repartieron puntos en un partido que destacó más por la polémica extracancha que por lo mostrado sobre el terreno de juego. Aun así, ambas escuadras llegarán invictas al cierre de la primera ronda, donde buscarán sellar su pase a la siguiente fase.
La actividad en Boston comenzó desde antes del silbatazo inicial. Durante el protocolo previo, Djed Spence, de los Tres Leones, no quiso darle la mano al ghanés Thomas Partey. Esto, debido a las acusaciones que este jugador tiene en su contra tras su paso por el fútbol inglés por presuntos actos de violencia sexual. Pese a que el tenso momento duró solo unos segundos, fue suficiente para generar la controversia.
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Un partido sin goles ni disparos a puerta
A pesar de esta previa, el partido no volvió a tener drama, al menos sobre el césped. Inglaterra dominó el balón durante todo el primer tiempo, moviéndolo de un lado a otro. Sin embargo, Ghana mostró un planteamiento defensivo, cerrando los espacios y manteniendo a raya el ataque de los ingleses, al grado de llegar al descanso sin disparos a puerta.
A esto se le sumaron dos interrupciones. La primera, por un choque de cabezas entre Reece James y Jordan Ayew, donde este último requirió asistencia médica. Posteriormente vino la pausa de hidratación. Ambas tuvieron el mismo efecto: bajar la intensidad en la cancha.
La parte complementaria continuó como una calca de la primera mitad. Inglaterra monopolizó la posesión y, aunque a los 55 minutos encontró con Anthony Gordon su primer tiro bajo los tres postes, tampoco generó daño, pues el disparo terminó directo en las manos de Benjamin Asare.
Ambos buscaron la victoria... pero cuando ya no había tiempo
Ya fue sobre la recta final cuando ambos equipos se decidieron a intentar algo más para conseguir el triunfo. Ghana lo intentó en una descolgada en la que Prince Kwabena Adu quedó mano a mano con Jordan Pickford, pero tardó en disparar y, cuando lo intentó, impactó a su compañero Antoine Semenyo, que estaba en fuera de lugar.
Por su parte, el conjunto británico tuvo en Bukayo Saka a un hombre que probó desde fuera del área con un disparo que Asare logró desviar apenas con un manotazo cuando ya se cantaba el tanto. Asimismo, Inglaterra tuvo dos cabezazos que se convirtieron en las oportunidades más claras. El primero fue de Nico O'Reilly, pero pegó en el travesaño. En tanto, el segundo y último fue en el agregado, cuando, en un tiro de esquina, Marc Guéhi remató y, aunque ahora sí iba directo a las redes, la zaga defensiva terminó sacando el esférico sobre la línea para mantener el 0-0 definitivo.
Con este resultado, ambos conjuntos se ubican como los dos primeros del Grupo L, con cuatro puntos. Ahora, el sábado 27 de junio, buscarán asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final cuando se jueguen en simultáneo Panamá contra Inglaterra y Croacia contra Ghana, ambos a las 15:00 horas.