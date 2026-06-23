Nació en Inglaterra, pero eligió a Ghana: la emotiva historia de Antoine Semenyo en el Mundial 2026
Antoine Semenyo nació, creció y se formó futbolísticamente en Inglaterra. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir selección, el delantero del Manchester City no dudó: decidió representar a Ghana, la tierra de sus padres. Ahora, el destino le tiene preparado uno de los partidos más especiales de su carrera, pues ambas selecciones se enfrentarán en el Mundial 2026.
El delantero de 26 años vivió toda su vida en el Reino Unido y toda su carrera deportiva ha sido ahí. Actualmente, es una de las figuras del Manchester City.
Incluso, puede decir que es un futbolista que conoce a fondo el fútbol inglés. Esto, debido a que comenzó desde lo más bajo, en la sexta división con el Bath City en 2017, escalando por el Bristol City, Newport County y Sunderland, antes de llegar a la Premier League con el Bournemouth en 2023 y ahora con los Citizens.
Sus ídolos siempre fueron de Ghana
Aun así, pese a su relación con el país europeo, prefirió honrar la identidad que le transmitió su familia. Y es que sus padres son migrantes ghaneses. Además, su papá, Larry Semenyo, también fue futbolista en su juventud y fue él quien le heredó el gusto y el talento por el balón.
Por esta razón, en una entrevista para la FIFA, Antoine Semenyo declaró que de chico creció viendo a la selección de Ghana. Esto lo llevó a tener como ídolos a leyendas como Asamoah Gyan y Michael Essien, y gracias a ellos se dio cuenta de que su destino era vestir los mismos colores que sus héroes.
"Mis padres solo hablan de Ghana. Solo vemos partidos de Ghana", recordó.
Ghana apostó por él cuando nadie lo hizo
Además, el conjunto africano fue el primero que se interesó en su talento. Cuando el mundo todavía no lo conocía, en 2022, Ghana le ofreció jugar en su combinado, algo que Inglaterra no hizo. Esto le permitió disputar la Copa Mundial de Qatar.
Desde entonces ha defendido en 35 ocasiones la camiseta de las Estrellas Negras. También tuvo la oportunidad de acudir a las Copas Africanas de Naciones de 2023 y 2025, mientras que ahora, en Norteamérica 2026, vive su segunda aventura mundialista.
Inglaterra y Ghana, rivales en este Mundial 2026
Tras el sorteo de grupos, el destino quiso que sus dos naciones coincidieran en el Grupo L. Es así como este martes 23 de junio, Ghana e Inglaterra chocarán por la segunda fecha en un encuentro que podría definir la clasificación de ambos conjuntos.
Para Semenyo será un partido especial. Por un lado, volverá a representar los colores de las Estrellas Negras, la selección que siempre admiró desde niño. Por el otro, tendrá enfrente al país donde nació, creció y construyó su carrera profesional.