Irán cierra un Mundial lleno de adversidades y abandona el lunes su concentración en Tijuana
La selección de Irán, eliminada en la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026, abandonará el lunes su campo base de Tijuana, en México, informó este domingo el cuerpo técnico del Team Melli.
El avión de la delegación iraní tiene previsto despegar de Tijuana hacia las 18:00 hora local del lunes, según indicó el jefe de prensa de la selección.
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Con tres empates, Irán terminó tercero del Grupo G, sin lograr situarse entre los ocho mejores terceros de la fase de grupos que avanzaron a los dieciseisavos de final del Mundial.
La séptima participación de Irán en una Copa del Mundo estuvo marcada por las fuertes tensiones con Estados Unidos en pleno conflicto en Oriente Medio.
La guerra desencadenada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán hizo que la participación de la selección fuera incierta hasta el último momento.
El equipo, que inicialmente debía establecer su campo base en Tucson, en suelo estadounidense, terminó instalándose en Tijuana después de que Estados Unidos negara el visado a una docena de integrantes de su cuerpo técnico.
Irán también criticó con dureza las condiciones de acogida en territorio de Estados Unidos, donde disputó sus tres partidos, en Los Ángeles y Seattle.
La federación protestó especialmente porque la selección solo pudo ingresar al país la víspera de sus dos primeros encuentros.
Para el último compromiso, disputado en Seattle frente a Egipto, las autoridades estadounidenses permitieron que la delegación llegara dos días antes del partido.
Sin embargo, jugadores y cuerpo técnico tuvieron que regresar a Tijuana inmediatamente después del pitazo final. AFP