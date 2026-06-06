Mundial 2026: Irán viaja a México y se queja de Estados Unidos por visas
La Selección de Irán despegó desde Turquía rumbo a México para disputar el Mundial 2026, después de una disputa pública en las últimas horas por los visados rechazados por Estados Unidos a varios integrantes de su delegación.
El avión que lleva al Team Melli salió de Antalya y tiene previsto llegar a México el domingo de madrugada.
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En el contexto de la guerra en Oriente Medio, la participación de Irán en el Mundial, que inicia el jueves 11 de junio, llegó a ponerse en duda y las visas para su delegación se demoraron hasta el punto que trasladaron su campo base de Tucson (Arizona, Estados Unidos) a Tijuana (México).
El embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, anunció el viernes que se habían concedido visados a los futbolistas y "al personal de apoyo necesario" para poder ingresar en Estados Unidos.
Irán debe jugar sus tres partidos de la fase de grupos en Los Angeles y Seattle.
Pero el embajador de Irán en México afirmó el sábado que deberán entrar y salir de Estados Unidos el día mismo del partido y que 15 miembros de la delegación no han recibido dicho documento migratorio.
"Pueden entrar en la mañana y el mismo día tienen que salir", afirmó el embajador Abolfazl Pasandideh en rueda de prensa en Tijuana.
Detalló además que los 15 miembros sin visa son en su mayoría directivos y parte del grupo técnico, cuya imposibilidad de ingreso a Estados Unidos supondrá un "desafío" para el equipo.
La embajada iraní en Turquía ya había advertido de esta situación: "¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de futbol?", escribió en redes sociales.
En este mensaje, la misión diplomática denunció que se había llevado "el trato discriminatorio" contra su equipo "a su nivel más alto".
Según varios medios iraníes, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, no ha obtenido visado.
Dos amistosos, dos triunfos
El combinado iraní debutará el 15 de junio en Los Ángeles, ciudad que albergará también el duelo ante Bélgica seis días después, el 21. El cierre en el grupo será el 26 de junio frente a Egipto en Seattle.
El embajador Pasandideh señaló que los traslados del equipo desde Tijuana a Estados Unidos podrían hacerse en avión privado o por tierra dependiendo de las indicaciones de la FIFA.
Durante su preparación en Turquía, Irán ha jugado dos amistosos de preparación y ha ganado ambos: 3-1 a Gambia el 29 de mayo y 2-0 a Mali el jueves 4 de junio. AFP