Ismael Saibari, el niño que no podía caminar hoy es goleador mundialista de Marruecos
Cuando nació, los doctores no sabían si Ismael Saibari podría caminar. Hoy, no solo corre, sino que sus pies se han encargado de darle los goles a Marruecos en esta Copa Mundial 2026.
Una de las figuras emergentes que ha dado el torneo es Ismael Saibari, delantero de 25 años que viste la camiseta 11 del conjunto marroquí. Debutó sorprendiendo a Brasil al anotarle en el empate 1-1, y ahora, este viernes 19 de junio, volvió a romper las redes con un golazo tempranero para darle el triunfo a su equipo por 1-0 ante Escocia.
Sin embargo, la historia que lo trajo hasta este punto ha sido una de esfuerzos, luchando contra condiciones que él no podía controlar.
De niño ni siquiera podía caminar
El futbolista nació el 28 de junio de 2001 en Terrassa, España. Se crió dentro de una familia de origen marroquí, de ahí que haya decidido representar a sus raíces en el deporte internacional.
Cuando era bebé, los médicos le detectaron un problema congénito de desarrollo que le impedía mantenerse parado. Por esta razón, durante sus primeros años necesitó de aparatos de soporte ortopédico con la esperanza de que sus extremidades pudieran funcionar. Y aunque tardó más que el promedio, a los dos años finalmente pudo dar sus primeros pasos.
El mismo futbolista señaló en su momento que el tratamiento le cambió la vida: “Esa máquina me ayudó, por suerte funcionó y pude caminar. En ese momento ni siquiera se trataba de convertirme en futbolista: era simplemente poder caminar”.
Rechazado en los clubes por ser "gordito"
A la edad de siete años, Saibari y su familia se mudaron a Bélgica en busca de una mejor vida. Fue ahí donde empezó a perseguir el sueño de ser futbolista, probándose en la academia del Anderlecht, el equipo más ganador de aquel país.
El camino también fue complicado, ya que en un inicio la directiva del club lo rechazó por su peso. “Me dijeron que estaba gordo. Eso fue realmente doloroso. Estaba jugando bien y me sentía en un buen momento. Era un honor jugar allí, pero un día antes de que empezara la nueva temporada, recibí la noticia”, mencionó.
Aun así, su calidad en el campo llamó la atención del Mechelen y del Genk, equipos que sí lo aceptaron en sus fuerzas básicas. Posteriormente, en 2020, firmó con el PSV Eindhoven, donde debutó profesionalmente ese mismo año en un duelo de Europa League a la edad de 19 años. Actualmente se ha convertido en uno de los referentes del equipo de los Países Bajos, anotando 81 goles y colaborando con 34 asistencias en las últimas dos temporadas.
Su próximo reto, el Bayern Múnich
En esta Copa del Mundo de Norteamérica 2026, Saibari se convirtió en el hombre gol de los Leones del Atlas. Y es que, ha anotado los dos tantos que el equipo lleva en el torneo, colocándose además en la tabla de goleadores de la competencia.
Por esta razón, de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, a falta del anuncio oficial, el Bayern Múnich se estará haciendo con sus servicios para la próxima campaña. El marroquí llegaría mediante un traspaso con el PSV tasado en 55 millones de euros, llevando así sus goles a la Bundesliga.