Marruecos golpea a los 71 segundos, vence a Escocia y firma el gol más rápido del Mundial
Marruecos no necesitó ni dos minutos para cambiar el partido. Apenas a los 71 segundos, Ismael Saibari apareció en el área y marcó el gol más rápido de lo que va del Mundial 2026. La jugada nació con Brahim Díaz, terminó con una definición precisa y dejó a Escocia contra las cuerdas desde el primer suspiro del encuentro.
El 1-0 fue un golpe demasiado fuerte para el equipo europeo. Escocia llegó al partido con la posibilidad de dar un paso enorme en el Grupo C, después de su victoria ante Haití en la primera jornada, pero el tanto tempranero modificó por completo el plan. Marruecos tomó ventaja, controló el ritmo emocional del juego y obligó a su rival a remar contra el marcador durante casi todo el partido.
Aun así, Escocia no estuvo sola. Su afición fue una de las grandes protagonistas de la noche en Boston. Desde antes del silbatazo inicial, los seguidores escoceses pusieron color, ruido y ambiente dentro y fuera del estadio. Con cánticos, banderas y una energía que no bajó pese al gol tempranero, se ganaron el cariño de muchos aficionados presentes. Aunque el resultado no acompañó, la gente de Escocia dejó una de las postales más especiales del partido.
Durante la primera parte, Marruecos mostró más claridad con la pelota. Brahim Díaz, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannouss aparecieron en los mejores momentos del equipo africano, que encontró espacios y tuvo opciones para ampliar la ventaja. Escocia, en cambio, sufrió para conectar a sus hombres más importantes y tardó demasiado en entrar al partido.
El equipo de Steve Clarke intentó reaccionar antes del descanso, pero lo hizo sin la precisión necesaria. Scott McTominay, John McGinn y Che Adams quedaron aislados por varios tramos, mientras Marruecos sostuvo el orden y atacó con mayor intención cada vez que recuperó la pelota. El marcador no se movió más, aunque la sensación fue clara: Marruecos tuvo el control de los momentos más importantes.
En la segunda mitad, Escocia adelantó líneas y buscó una respuesta con más empuje que claridad. Los cambios le dieron algo de energía al equipo británico, pero no alcanzaron para romper la estructura marroquí. Ryan Christie tuvo una de las opciones más claras, aunque su remate se fue desviado. Marruecos resistió, cerró espacios y mantuvo la calma en los minutos de mayor presión.
El cierre tuvo tensión. Escocia mandó centros al área, buscó segundas jugadas y apeló al impulso de su afición, que no dejó de cantar hasta el último minuto. Marruecos defendió con autoridad. En tiempo agregado, Angus Gunn evitó el segundo con una buena atajada ante una llegada marroquí, mientras Escocia tuvo una última oportunidad a balón parado que tampoco cambió la historia.
Con el silbatazo final, Marruecos celebró una victoria de enorme valor. Después del empate ante Brasil en su debut, el triunfo contra Escocia lo deja muy bien perfilado en el Grupo C y con la confianza en alto de cara al cierre de la fase de grupos. Para Escocia, la derrota no representa una eliminación, pero sí reduce el margen de error antes de su partido contra Brasil.
Marruecos ganó por la mínima, pero el partido quedó marcado desde el inicio. Un gol a los 71 segundos bastó para cambiar la noche, romper el plan escocés y confirmar que los Leones del Atlas tienen argumentos para competir en serio en este Mundial. Escocia se fue sin puntos, pero con una afición que volvió a demostrar por qué suele convertir cada partido en una fiesta.