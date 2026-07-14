Ismail Elfath: el árbitro que pasó de migrante a dirigir un partido histórico
Ismail Elfath nació en África y llegó a Estados Unidos en busca del sueño americano mediante un programa migratorio, mismo que Donald Trump ordenó suspender. Un día lo retaron a que fuera árbitro y, años después, es el designado para imponer el orden en la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra.
A través de sus cuentas oficiales, la FIFA anunció que una terna de Concacaf dirigirá la semifinal mundialista entre La Albiceleste y los Tres Leones, duelo que se celebrará este miércoles 15 de julio.
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El equipo arbitral estará conformado de la siguiente manera:
- Ismail Elfath (Estados Unidos) | Árbitro central
- Corey Parker (Estados Unidos) | Asistente 1
- Kyle Atkins (Estados Unidos) | Asistente 2
¿Quién es Ismail Elfath?
Es un silbante de 44 años de nacionalidad estadounidense; sin embargo, nació en Casablanca, Marruecos.
En el 2000, a los 18 años, se inscribió y fue elegido por el Programa de Visados de Inmigración de la Diversidad. Se trataba de un proyecto en el que el gobierno de Estados Unidos sorteaba 50,000 green cards para personas de otros países.
Esto le permitió asentarse en la nación norteamericana, estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad de Texas y obtener su carta de naturalización.
Un reto que terminó convirtiéndose en su profesión
A Ismail Elfath siempre le gustó jugar al futbol, pero era tan pasional que terminaba encarándose con los silbantes cuando no le gustaba una decisión. Por esta razón, un día de 2005, alguien le dijo que debía ponerse en el lugar de los jueces para que viera qué tan difícil era.
Él se lo tomó como un reto personal y lo intentó. Con lo que no contaba es que, desde ese momento, ya no iba a patear el balón, sino que ahora sería quien sacaría las tarjetas, demostrando que había nacido para eso.
Siete años más tarde, en 2012, debutó en la MLS, donde a la postre fue nombrado el mejor árbitro del año en 2020 y 2022. Además, desde 2016 recibió el gafete FIFA, lo que le ha permitido participar en torneos de Concacaf, ser invitado a la Copa Africana de Naciones y vivir su primer Mundial mayor en Qatar 2022.
En el último año dirigió la final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo, así como la final de la Concacaf Liga de Campeones entre Toluca y Tigres. Actualmente, en Norteamérica 2026, ha visto acción en los duelos de Países Bajos contra Japón, España contra Uruguay y Noruega contra Brasil. Es así como el juego de este miércoles entre argentinos e ingleses se convertirá en su cuarto compromiso en esta justa mundialista.