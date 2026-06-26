Japón resiste ante Suecia y se cita con Brasil en la ronda de 32
Japón sufrió más de lo que hubiera querido, pero consiguió lo que necesitaba. En una noche cargada de tensión ante Suecia, el equipo asiático empató 1-1 y aseguró su lugar en la fase eliminatoria del Mundial 2026, donde enfrentará a Brasil.
El partido tuvo desde el inicio un aire de eliminación directa. Suecia salió con urgencia, consciente de que necesitaba un resultado que le permitiera seguir con vida. Presionó alto, buscó incomodar la salida japonesa y cargó el juego hacia campo rival. Japón, en cambio, no se desesperó. Aguantó el ritmo, cerró espacios y esperó el momento para lastimar con velocidad.
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La primera mitad fue cerrada y de mucho desgaste. Suecia propuso desde la fuerza, los duelos físicos y los ataques directos. Japón respondió con orden, paciencia y una defensa que sostuvo los momentos de mayor presión. Ninguno logró romper el cero antes del descanso, pero el partido ya tenía claro su tono: una jugada podía cambiarlo todo.
Esa jugada llegó en el segundo tiempo. Japón encontró el 1-0 después de una acción bien trabajada por el costado. Ritsu Doan recibió con ventaja, levantó la cabeza y metió un servicio preciso al área. Daizen Maeda apareció en el momento justo, atacó el espacio entre los defensores suecos y definió para mandar la pelota al fondo. Fue un gol de lectura, movimiento y contundencia.
La ventaja japonesa cambió el ambiente del partido. Suecia quedó contra las cuerdas y tuvo que adelantar líneas. Japón, por unos minutos, pareció tener el control emocional del duelo, pero el golpe europeo llegó rápido.
El empate nació de una respuesta directa y muy bien ejecutada. Viktor Gyökeres recibió cerca del área, atrajo marcas y encontró a Anthony Elanga con espacio. Elanga no perdonó: controló, encaró con decisión y sacó un remate que venció a Zion Suzuki para poner el 1-1. En pocos minutos, Japón pasó de tener el boleto casi asegurado a volver a sufrir con cada ataque sueco.
A partir de ahí, el partido se convirtió en una prueba de carácter. Suecia empujó con centros, cambios ofensivos y ataques cada vez más verticales. Japón retrocedió por momentos, pero nunca perdió la estructura. La defensa sostuvo el resultado y Suzuki apareció en el cierre con una intervención clave para evitar que el esfuerzo japonés se viniera abajo.
El silbatazo final dejó dos lecturas muy distintas. Para Suecia, el empate fue insuficiente y dejó una sensación amarga después de un partido en el que peleó hasta el final. Para Japón, en cambio, significó alivio, clasificación y una nueva oportunidad en el Mundial.
Japón cerró el Grupo F con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates. No le alcanzó para quedarse con el liderato, pero sí para avanzar como segundo lugar y meterse entre los equipos que seguirán en competencia.
Ahora viene el reto mayor. Japón enfrentará a Brasil en Houston, en un cruce que exige una versión casi perfecta. El equipo asiático llega con orden, confianza y una identidad clara, pero enfrente tendrá a una de las selecciones más poderosas del torneo.
Japón no avanzó con brillo absoluto, pero sí con carácter. Golpeó primero, resistió la reacción sueca y defendió su lugar hasta el último minuto. La recompensa será enfrentar a Brasil, una prueba enorme y, al mismo tiempo, una oportunidad histórica.