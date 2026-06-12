Mundial 2026: ¿qué pasó realmente con Japón y los campos de entrenamiento en Monterrey?
MONTERREY | Tras el arranque de la Copa del Mundo con el juego inaugural con el triunfo de la Selección Mexicana sobre la de Sudáfrica, México se ha convertido en una fiesta total, incluidas las ciudades de Guadalajara y Monterrey. Y precisamente en esta última, el ambiente mundialista se ha sentido a tope con la experiencia del Fan Festival, además de que los aficionados locales esperan con ansias el debut de la sede con el juego del próximo domingo entre Suecia y Túnez.
Sin embargo, previo al arranque de la Copa del Mundo, hubo un sabor amargo que tuvo que probar la sede, cuando se observaron imágenes en redes sociales de la selección de Japón entrenando en campos en mal estado. A pesar de los señalamientos, el comité organizador así como la representación del gobierno mexicano explicó que la concentración de Japón fue organizada por un agente externo, por lo que no estuvo coordinado por FIFA ni por el gobierno mexicano.
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Lo sucedido a detalle
La polémica sobre los campos de entrenamiento en Monterrey rumbo al Mundial 2026 cobró fuerza después de que trascendieran inconformidades de integrantes de la selección de Japón con algunas de las instalaciones utilizadas durante su estancia en Nuevo León. Sin embargo, autoridades mexicanas rechazaron que ello represente una descalificación de la infraestructura regiomontana y aseguraron que el contexto de la visita fue distinto al que inicialmente se difundió.
En declaraciones difundidas por diversos medios días después de la conferencia del 4 de junio encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México ante la FIFA para el Mundial 2026, explicó que México cumplió con todos los compromisos establecidos por la FIFA y recordó que el país puso a disposición del organismo internacional más opciones de campos de entrenamiento de las que finalmente fueron incluidas en el catálogo oficial para las selecciones participantes.
Cuevas también aclaró en su cuenta de X que la estancia de Japón en Monterrey, previa al arranque de la Copa del Mundo, no formaba parte de los campamentos base oficiales de la FIFA. Según explicó, la concentración fue organizada por una agencia o promotor independiente, por lo que no estuvo bajo la coordinación directa ni de la FIFA ni del Gobierno de México.
De acuerdo con la funcionaria, la falta de experiencia de dicha agencia derivó en problemas relacionados con algunas de las canchas utilizadas por el conjunto asiático, situación que provocó las quejas expresadas por integrantes de la selección japonesa. Entre ellas destacó la del mediocampista Takefusa Kubo, quien señaló públicamente inconformidades con las condiciones de una de las superficies de entrenamiento utilizadas por el equipo.
Las declaraciones de Cuevas pusieron en contexto lo ocurrido en Monterrey. La funcionaria sostuvo que las observaciones realizadas por Japón corresponden a una situación específica derivada de una organización ajena a los mecanismos oficiales de la FIFA y no a una evaluación general de los campos de entrenamiento disponibles para el Mundial. En ese sentido, insistió en que México ofreció diversas alternativas de instalaciones para las selecciones interesadas en establecerse en el país.
La explicación oficial coincide con la información pública de la FIFA sobre los campamentos base de las selecciones participantes. Si bien diversos medios han reportado que Japón tenía prevista una concentración principal en Estados Unidos, Cuevas no atribuyó de manera directa la salida del equipo de Monterrey a esa circunstancia. Lo que sí afirmó es que la visita previa a Nuevo León no formaba parte de la estructura oficial de campamentos de la FIFA y que los inconvenientes registrados estuvieron vinculados a la organización realizada por un promotor privado.
Hoy Monterrey está de fiesta, a la espera de su primer partido de cuatro en esta Copa del Mundo en el Estadio Monterrey. La ciudad cuenta con diversas instalaciones certificadas para entrenamientos de selecciones nacionales. Por ello, las autoridades federales reiteraron que el episodio de Japón no debe interpretarse como un rechazo a la infraestructura deportiva de Nuevo León, sino como un caso particular ocurrido fuera de los esquemas oficiales establecidos por la FIFA.