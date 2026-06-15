Jens Castrop, el futbolista alemán que entregó su corazón a Corea del Sur
En la nómina de 26 futbolistas que Corea del Sur convocó para la Copa del Mundo 2026, hay un nombre que sobresale entre los demás: Jens Castrop. Se trata de un jugador que bien pudo representar a Alemania, pero decidió defender al representativo asiático.
En Corea del Sur, los nombres de las personas se estructuran de manera peculiar con tres sílabas: primero el apellido, de una sílaba, y después el nombre de pila, compuesto con dos sílabas.
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Para ejemplo, el nombre de la gran figura de la selección surcoreana: Son Heung-min.
Por esta primera razón llama la atención Jens Castrop -hijo de padre alemán y madre coreana- entre los 26 Tigres de Taeguk.
"Desde pequeño, siempre supe que no era un alemán cualquiera como los demás en mi clase", dijo Castrop en entrevista con la FIFA.
"Siempre supe que soy al menos mitad coreano", añadió el jugador nacido en Düsseldorf, ciudad alemana en la que prospera una nutrida comunidad coreana.
Castrop llegó al Mundial con escasos siete partidos como seleccionado surcoreano.
En el partido de la primera jornada del Grupo A del Mundial 2026 vio desde la banca cómo Corea del Sur vino de atrás para vencer 2-1 a República Checa.
Este jueves en el estadio de Guadalajara, los Tigres de Taeguk enfrentarán a México, y el muchacho de Düsseldorf tendrá otra oportunidad de debutar en la Copa del Mundo.
"Estoy emocionado por mi primer Mundial", dijo.
Selecciones alemanas juveniles
El chico comenzó a practicar el fútbol en un club local, el SV Lohausen. Ahí fue detectado por los entrenadores de categorías inferiores del Fortuna Düsseldorf. En su proceso de formación pasó al Colonia, y después al Núremberg y con este club compitió en la Bundelisga 2.
En paralelo tuvo una trayectoria con selecciones alemanas con límite de edad, desde la sub 16 hasta la sub 21.
Dos sucesos decisivos marcaron su trayectoria en el verano de 2025. Primero su fichaje por el Borussia Mönchengladbach, equipo con el que debutó en la Bundesliga a los 22 años, en agosto.
En ese mismo mes, la FIFA autorizó su solicitud de jugar para la selección de Corea del Sur a nivel mayor.
"El corazón de mi hijo está en Corea", dijo la madre de Jens.
Un personaje clave para que Castrop cambiara de selección fue el alemán Jurgen Klinsmann, quien dio seguimiento al jugador mientras dirigía a Corea del Sur.
Klinsmann dejó el cargo como seleccionador de los Tigres en febrero de 2024. Hong Myung-Bo tomó el mando en julio y le dio continuidad al joven prospecto.
Un jugador de gran vigor
Mientras en el plantel del M'Gladbach Castrop aparece como mediocampista, la FIFA lo tiene enlistado como defensa en la nómina de mundialistas surcoreanos.
Se trata de un futbolista más vigoroso y combativo que técnico y talentoso; él se sabe capaz de "jugar en varias posiciones".
"Mi estilo es un poco diferente al de la mayoría de los mediocampistas o laterales", comenta. Y se describe como un jugador que sabe "llevar el balón hacia adelante y crear ataques", así como "defender y ayudar al equipo a mantener la defensa de cinco".
Castrop debutó con la selección surcoreana en septiembre de 2025.
El seleccionador Hong ha procurado integrarlo al equipo, especialmente en cuanto al idioma. La lengua materna de Jens es el alemán, pero ha tomado clases intensivas de coreano.
Casos similares
Antes de Jens, en la selección de Corea del Sur se dieron dos casos de jugadores con nacionalidad mixta.
El defensa Cha Du-Ri, mundialista surcoreano en 2002 y 2010, nació en Alemania, pero ambos padres son de Corea del Sur.
Jang Dae-Il, también defensa, nació en Corea del Sur y jugó con esta selección el Mundial de 1998, con la particularidad de ser hijo de padre británico y de madre surcoreana.
Nacido en Alemania y con padres de distinta nacionalidad, Jens Castrop es un caso de apertura en la selección de Corea del Sur. Uno de sus retos es "lograr mayor diversidad en Corea". AFP