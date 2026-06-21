Jonathan David: la frialdad de un ganador rindiendo tributo a su madre
El delantero canadiense Jonathan David, mejor conocido como "Iceman" por su hat-trick en la Copa del Mundo 2026 en el 6-0 contra Qatar en el BC Place de Vancouver, destaca en el futbol actual. No obstante, detrás de sus celebraciones y su timidez ante las cámaras, existe un pacto de lealtad y una promesa que impulsó su destino en las frías canchas de Ottawa. A diferencia de las estrellas que buscan los reflectores desde jóvenes, el atacante de la Juventus forjó su éxito desde la discreción, impulsado por una seguridad que desafió las normas del deporte en Norteamérica.
Por otro lado, la mayoría de los jóvenes canadienses y estadounidenses se guiaban por la seguridad de las academias de la Major League Soccer (MLS); en cambio, David tomó una ruta radical: rechazó por completo el sistema americano. Bajo la batuta de su mentor y entrenador desde pequeño hasta la adolescencia, Hanny El-Magraby, él se propuso de manera obstinada que su debut profesional solo sucediera en el Viejo Continente. Este firme pensamiento lo llevó a cargar con los duros rechazos de clubes europeos como el Salzburgo y el Stuttgart antes de recibir una oportunidad, haciendo ver que esto viene de su capacidad para aguantar con calma.
La verdadera táctica de su juego es una combinación cultural que pocos conocen por completo. Aunque representa al conjunto canadiense, su estilo sobre el balompié es una combinación de tres naciones: la picardía callejera por parte de Brooklyn, donde nació; el ritmo desde el Caribe y la pasión de Haití, donde pasó su primera etapa; y la agilidad táctica que adaptó sobre el territorio canadiense. En el momento que la federación de Estados Unidos lo buscó para unirse a su selección juvenil, el deportista rechazó la propuesta por puro agradecimiento a la comunidad de Ottawa, el lugar que lo vio crecer siempre al lado de una pelota.
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Más allá del tecnicismo, la fuerza emocional detrás de su forma de ser tan seria esconde un dolor muy grande y privado. En 2019, justo cuando su nombre empezaba a sonar por las calles con fuerza en el entorno internacional, su madre, Rose, murió a causa del cáncer. Esta dolorosa pérdida transformó su timidez en un blindaje de madurez; desde ese instante, cada gol y cada logro se convirtieron en un tributo hacia ella. Esa es la razón principal por la que el futbolista prefiere abandonar los estadios sin decir una sola palabra, guardando sus sentimientos lejos del mundo mediático.
Hoy en día, está posicionado en la élite italiana y como el gran referente de una generación histórica para su país, el deportista demuestra el valor de mantener un perfil bajo. Su trayectoria enseña que el camino hacia la grandeza no siempre necesita de discursos ruidosos ni de una presencia constante en las redes sociales. Con el sosiego con lo que define frente a los porteros más exigentes del planeta, este atleta del área continúa escribiendo su biografía con letras de oro y sus goles silenciosos.