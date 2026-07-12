Jordan Pickford supera a Peter Shilton como el inglés con más partidos en Mundiales
Jordan Pickford se ha convertido en un histórico para la selección de los Tres Leones. El guardameta dejó atrás la marca de una leyenda como Peter Shilton para proclamarse como el futbolista inglés con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo.
El portero de 32 años del Everton saltó como titular para el juego de cuartos de final de este sábado 11 de julio entre Inglaterra y Noruega. Lo relevante es que se trató de su partido número 18 en los tres torneos mundialistas que ha disputado, rompiendo así la barrera de los 17 que había establecido Shilton, el arquero que defendió la meta del equipo de la Rosa durante las décadas de 1980 y 1990.
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Cabe recordar que Pickford disputó siete juegos en Rusia 2018, justa en la que finalizó en cuarto lugar tras alcanzar las semifinales. Luego, en Qatar 2022, sumó cinco partidos más al llegar hasta los cuartos de final. Finalmente, en Norteamérica 2026, registró otros seis partidos en su cuenta personal para consumar la hazaña histórica.
Harry Kane, John Stones y Marcus Rashford entran al Top 5
Pero Pickford no fue el único en pasar a la historia. Otros tres de sus compañeros de la actual plantilla también se metieron de lleno entre los jugadores con más presencias mundialistas de su país.
Asimismo, Harry Kane y John Stones saltaron desde el inicio ante los nórdicos. En el caso del atacante del Bayern Múnich, llegó a 17 partidos en Copas del Mundo, empatando al propio Shilton en el segundo lugar. En tanto, el defensor del Manchester City puso su nombre un peldaño abajo en la lista al registrar 16 apariciones.
Por último, para cerrar el Top 5, aparece Marcus Rashford, quien alcanzó los 15 compromisos internacionales. De esta manera, cuatro futbolistas de la actual selección inglesa ocupan la cima de esta lista.
Futbolistas ingleses con más partidos en Copas del Mundo:
1.- Jordan Pickford: 18 partidos (Rusia 2018, Qatar 2022, Norteamérica 2026)
2.- Harry Kane: 17 partidos (Rusia 2018, Qatar 2022, Norteamérica 2026)
2.- Peter Shilton: 17 partidos (España 1982, México 1986, Italia 1990)
4.- John Stones: 16 partidos (Rusia 2018, Qatar 2022, Norteamérica 2026)
5.- Marcus Rashford: 15 partidos (Rusia 2018, Qatar 2022, Norteamérica 2026)