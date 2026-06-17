Jordania debuta en Mundiales con una derrota ante Austria
La selección de Jordania vivió este martes el primer partido mundialista de su historia, pero no pudo coronar la histórica jornada con un resultado positivo al caer 3-1 frente a Austria en actividad del Grupo J de la Copa Mundial de 2026.
El conjunto jordano saltó al terreno de juego consciente de que estaba escribiendo una página inédita para el futbol de su país. Tras conseguir la clasificación al torneo por primera vez, los dirigidos por Jamal Sellami afrontaron un complicado reto ante una selección austríaca con mayor experiencia internacional.
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Austria fue el equipo que tomó la iniciativa desde los primeros minutos y logró reflejar su dominio en el marcador al minuto 21. Romano Schmid encontró espacios en la defensa rival y definió con precisión para colocar el 1-0, dando tranquilidad a los europeos antes del descanso.
Pese al golpe, Jordania no renunció a competir y regresó al campo con una actitud mucho más agresiva para la segunda mitad. La recompensa llegó al minuto 50 gracias a Ali Olwan, quien marcó el primer gol de Jordania en una Copa del Mundo y desató la celebración de sus aficionados tanto en el estadio como en su país.
El empate impulsó a los debutantes, que durante varios minutos soñaron con rescatar al menos un punto en su estreno mundialista. Sin embargo, Austria encontró la manera de recuperar la ventaja cuando el reloj marcaba el minuto 76. La jugada terminó con un autogol de Yazan Al-Arab.
Cuando Jordania buscaba el empate en los minutos finales, Austria encontró el gol que terminó por sentenciar el encuentro.
En tiempo de compensación, el árbitro Dahane Beida fue llamado a revisar una acción dentro del área tras una mano dentro del área. Después de consultar el monitor del VAR, confirmó la infracción y señaló la pena máxima a favor de los europeos. Marko Arnautović tomó la responsabilidad desde los once pasos y convirtió el 3-1 definitivo para asegurar la victoria austríaca.