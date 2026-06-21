¡Jornada histórica! Cuatro partidos, cuatro récords en el Mundial 2026
El futbol vivió una jornada llena de récords este sábado 20 de junio. Y es que en los cuatro partidos de la Copa del Mundo 2026 que jugaron hoy se lograron marcas que pasarán a la historia de este deporte.
Países Bajos rompe récord de más partidos invicto en mundiales
La fecha comenzó con la goleada de Países Bajos por 5-1 sobre Suecia. Pero lo destacado no está en las anotaciones, sino en el triunfo en sí. Esto debido a que los neerlandeses llegaron a 14 partidos consecutivos sin perder en la justa, imponiendo una nueva marca y superando a la Brasil de Pelé, que llegó a 13 entre Suecia 1958 e Inglaterra 1966.
La "Naranja Mecánica" comenzó esta racha desde Brasil 2014 y, aunque no acudió a Rusia 2018, pudo continuar con ella en Qatar 2022 y Norteamérica 2026. Además, hay que aclarar que el récord incluye partidos que el equipo perdió en penales, ya que en las estadísticas cuentan como empates por haber terminado así en el tiempo de juego.
- Brasil 2014: 5-1 sobre España, 3-2 sobre Australia, 2-0 sobre Chile, 2-1 sobre México, 0-0 con Costa Rica (definido en penales) y 0-0 con Argentina (definido en penales).
- Qatar 2022: 2-0 sobre Senegal, 2-0 sobre Qatar, 0-0 con Ecuador, 3-1 sobre Estados Unidos y 2-2 con Argentina (definido en penales).
- Norteamérica 2026: 2-2 con Japón y 5-1 sobre Suecia.
Manuel Neuer, el portero con más partidos en Copas del Mundo
Posteriormente, en la victoria 2-1 de Alemania sobre Costa de Marfil, Manuel Neuer logró una hazaña histórica bajo los tres postes. Y es que en este encuentro llegó a los 21 partidos en Copas Mundiales, superando al francés Hugo Lloris como el arquero con más encuentros en la justa.
1. Manuel Neuer (Alemania) – 21 partidos
2. Hugo Lloris (Francia) – 20 partidos
3. Claudio Taffarel (Brasil) – 18 partidos
4. Sepp Maier (Alemania) – 18 partidos
5. Iker Casillas (España) / Dino Zoff (Italia) – 17 partidos
Es importante mencionar que la marca podrá seguir creciendo. Lo anterior, dado que el conjunto teutón aseguró su pase a los dieciseisavos de final, a falta de una jornada de la ronda de grupos.
Eloy Room realiza 15 atajadas en el Curazao vs. Ecuador
Pero Neuer no fue el único arquero que tendría una tarde histórica. Eloy Room, de Curazao, logró levantarse mentalmente del golpe del 1-7 que recibió en su debut ante Alemania y, para el duelo de este sábado contra Ecuador, logró dejar su meta con un marcador 0-0. Lo relevante fue que lo hizo con 15 atajadas, la segunda mayor cantidad realizada por un guardameta en un solo juego de Copa del Mundo.
1. Tim Howard (Estados Unidos) – 16 atajadas vs. Bélgica (Brasil 2014)
2. Eloy Room (Curazao) – 15 atajadas vs. Ecuador (Norteamérica 2026)
3. Ramón Quiroga (Perú) – 13 atajadas vs. Países Bajos (Argentina 1978)
Además, este empate significó el primer punto conseguido por el cuadro caribeño en el torneo.
Monterrey recibe el partido 1000 de las Copas del Mundo
Finalmente, Túnez y Japón se enfrentaron desde el Estadio Monterrey por la segunda fecha del Grupo F. La diferencia es que este no fue un partido común, sino que conmemoró el juego número 1000 en la historia del máximo torneo del futbol de selecciones, cerrando así con broche de oro el día para este deporte.