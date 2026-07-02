Katia Itzel va de cuarta árbitra para el Argentina vs Cabo Verde en dieciseisavos de final
Katia Itzel García volverá a tener actividad en la Copa Mundial 2026, ahora en la fase de eliminación directa. La mexicana ha sido llamada para formar parte del cuerpo arbitral que dirigirá el juego entre la campeona del mundo, Argentina, y la revelación, Cabo Verde, en los dieciseisavos de final.
El partido se celebrará este viernes 3 de julio a las 16:00 horas en Miami. Hay que recordar que la Albiceleste llegará a este duelo tras superar la primera ronda como líder del Grupo J con 9 puntos. Por su parte, Cabo Verde, pese a tratarse de su debut, sorprendió al mundo avanzando con tres empates y como segundo lugar del Grupo H, en un sector que compartió con España, Uruguay y Arabia Saudita.
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De acuerdo con la asignación oficial de la FIFA, Katia Itzel irá de cuarta árbitra, encargándose de la zona de las bancas, supervisar los cambios y controlar el tiempo de compensación. Ella acompañará a la terna canadiense conformada por el juez central Drew Fischer y los abanderados Michael Barwegen y Lyes Arfa. Además, otra mexicana, Sandra Ramírez, acudirá como árbitra asistente de reserva.
¿En qué partidos ha estado Katia Itzel en este Mundial 2026?
El duelo entre Argentina y Cabo Verde será la quinta designación oficial para la jueza de 33 años en lo que va del torneo. En sus apariciones anteriores , en tres de ellas desempeñó el rol de cuarta árbitra.
Mientras tanto, en el encuentro restante hizo historia al convertirse en la tercera mujer en dirigir como árbitra central un partido de una Copa Mundial mayor varonil y la primera de origen mexicano. En aquella ocasión, le tocó llevar las acciones del duelo entre Túnez y Países Bajos por la tercera fecha de la fase de grupos.
Además, en la jornada dos, en el partido entre Estados Unidos y Australia, aunque fue cuarta árbitra, estuvo muy cerca de tomar el rol principal debido a una lesión del juez central en los últimos minutos, Felix Zwayer. Aunque al final, este último se recuperó y pudo continuar hasta silbar el final del cotejo.