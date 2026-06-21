Kevin Pina anota de tiro libre el primer gol mundialista en la historia de Cabo Verde
Este domingo 21 de junio, Kevin Pina escribió su nombre en letras de oro para el deporte de Cabo Verde. Y es que, con un cobro de tiro libre en su duelo ante Uruguay, anotó el primer gol en la historia de este país dentro de una Copa Mundial.
Corría el minuto 21 de dicho encuentro por la segunda fecha del Grupo H. Uruguay dominaba, pero en una descolgada, el conjunto africano atacaba por medio de Telmo Arcanjo, a lo que Rodrigo Bentancur tuvo que detener el avance con una falta que le costó la tarjeta amarilla.
TE PUEDE INTERESAR: Cabo Verde le empató a España pese a valer ¡22 veces menos!
La situación le dejó al conjunto caboverdiano una oportunidad inmejorable, pues tenía un tiro libre desde tres cuartos de cancha y por el sector central. Fue ahí cuando apareció el medio de contención Kevin Pina, quien aprovechó que la barrera se abrió y, en medio de ella, sacó un disparo que superó a Fernando Muslera y se terminó colando a las redes por abajo a la derecha, inaugurando el marcador.
Hay que recordar que Cabo Verde ya venía de un histórico empate 0-0 ante España que le había dado su primer punto en el torneo. Ahora, contra otra campeona del mundo como el conjunto charrúa, vuelve a dar la sorpresa y festeja su primer tanto en la justa.
¿Quién es Kevin Pina, el primer anotador mundialista de Cabo Verde?
Kevin Pina es un jugador de 29 años. Nació en la isla de Santiago, en Praia, Cabo Verde, un país de recursos limitados, algo que se refleja en el día a día de su población y en su deporte. Muestra de ello es que no tiene una liga profesional.
Por esta razón, tuvo que emigrar desde joven a Portugal buscando desarrollarse en el futbol. Pero no empezó en los planos estelares, sino que tuvo que picar piedra desde abajo con la U. D. Oliveirense de la segunda división, con la que debutó en 2017. Posteriormente, siguió moviéndose por las categorías de abajo con el Anadia y el Sertanense, hasta que en 2019 llegó al G. D. Chaves.
Ahí también tuvo que escalar desde el equipo B hasta hacerse de un puesto en el primer equipo, con el que conquistó el ascenso que le permitió jugar en primera división en la campaña 2022-23.
Si bien, aquella temporada cumplió el sueño de jugar 5 encuentros en la Primeira Liga, llegó una oferta que cambió su camino. El Krasnodar de Rusia se hizo de sus servicios y ahora es una de sus figuras, sumando un título de liga, además de 118 partidos y 8 goles.
Con su selección ha sido internacional desde 2022, sumando 33 apariciones y 4 goles. Aunque, a partir de hoy, ya puede presumir que uno de ellos fue en una Copa del Mundo.