Koeman espera un Estadio Monterrey teñido de naranja ante Marruecos
MONTERREY / ENVIADO - A pesar de que el recuerdo del "No era penal" entre México y Países Bajos en Brasil 2014 sigue presente para muchos aficionados mexicanos, Ronald Koeman confía en que su selección contará con un importante respaldo desde las tribunas del Estadio Monterrey cuando enfrente este lunes a Marruecos en los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo.
El entrenador neerlandés aseguró que la recepción que tuvo el equipo a su llegada a la ciudad le dejó la impresión de que habrá una importante presencia de aficionados vestidos de naranja, por lo que espera sentirse respaldado durante el encuentro.
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"Creo que mañana habrá mucho color naranja en el estadio. Esa es la sensación que tengo. Ya tuvimos una gran bienvenida en el hotel. Lo que yo estoy escuchando es un poco diferente a lo que comentabas, pero conozco la historia. Espero ver muchas camisetas naranjas mañana", respondió Koeman al ser cuestionado sobre el ambiente que espera encontrar en Monterrey, donde aún permanece fresco el recuerdo del polémico penal marcado sobre Arjen Robben en el Mundial de Brasil 2014.
Aunque reconoció ese antecedente, el estratega dejó claro que su atención está completamente puesta en el desafío deportivo que representa Marruecos, una de las selecciones que más ha crecido en los últimos años.
Respeto por Marruecos
Koeman calificó al conjunto marroquí como uno de los rivales más fuertes que podían encontrar en esta instancia y destacó la calidad individual y colectiva del equipo africano.
"Esperamos un equipo fuerte. Es un gran rival, dos equipos que intentan avanzar en el torneo y llegar lejos en el Mundial. Nos toca enfrentarnos a ellos, un equipo atractivo, de mucha calidad", señaló.
El seleccionador neerlandés elogió el momento futbolístico que vive Marruecos, al asegurar que cuenta con futbolistas consolidados en el máximo nivel europeo, además de un entrenador con experiencia.
"Espero un equipo de enorme nivel, uno de los mejores del fútbol mundial en este momento. Tienen un delantero que está en una gran forma y que tuvo una gran temporada. Tienen experiencia, un buen entrenador, jugadores como Brahim Díaz y muchos futbolistas de calidad", comentó.
Asimismo, destacó el crecimiento de uno de los jóvenes mediocampistas defensivos marroquíes y aseguró que Países Bajos llega preparado después de estudiar cuidadosamente al rival.
"Nos hemos preparado bien: analizamos al rival, entrenamos y tuvimos dos sesiones muy buenas. Ahora todo está listo y depende de nosotros", afirmó.
Sin necesidad de demostrar nada
Al ser cuestionado sobre si este encuentro representa una oportunidad para enviar un mensaje al resto de las selecciones favoritas, Koeman descartó que su equipo tenga la necesidad de hacer una declaración de intenciones.
"No creo que tengamos que hacer una declaración. Estamos simplemente en la situación en la que estamos: un partido fantástico para ver y para jugar. La realidad es que nos hemos preparado para Marruecos, que es un rival especial", explicó.
El técnico recordó que los partidos de eliminación directa suelen definirse por detalles y no descartó que la serie pueda extenderse hasta los tiros desde el punto penal.
"Ahora es un partido de 90 minutos. Los penaltis también forman parte del juego y hay que estar preparados para todo", concluyó.