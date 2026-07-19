Kylian Mbappé cambia su récord por una final del Mundial 2026: "Me habría gustado jugar mañana"
Kylian Mbappé hizo historia este sábado al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo con 22 anotaciones. Sin embargo, el delantero francés dejó claro que el récord le sabe a poco tras la derrota de Francia por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar del Mundial de Norteamérica 2026.
El capitán de los Bleus firmó un doblete en Miami para llegar a 10 goles en el torneo y colocarse momentáneamente como líder en la carrera por el Botín de Oro, aunque confesó que habría preferido cambiar todas esas marcas por disputar la gran final del domingo.
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"Yo intento simplemente ayudar siempre a mi equipo anotando goles", explicó Mbappé antes de reconocer que le habría gustado "no ser el máximo goleador de la historia y jugar mañana la final".
"Creo que está bien por todo lo que es legado... pero hoy no es lo primero que me pasa por la cabeza", añadió el atacante del Real Madrid.
Mbappé elogia a Messi: "Leo va a marcar seguro"
La pelea por el Botín de Oro todavía no está definida. Mbappé suma 10 goles en el Mundial 2026, mientras que Lionel Messi acumula ocho anotaciones y tendrá la oportunidad de aumentar su cuenta este domingo cuando Argentina enfrente a España en la gran final.
Lejos de minimizar al astro argentino, el francés aseguró que espera verlo nuevamente en el marcador.
"Leo marca todo el tiempo, mañana va a marcar seguro", auguró Mbappé sobre el capitán de la Albiceleste.
Aunque el delantero francés ya superó a Messi como máximo anotador en la historia de los Mundiales, el propio Mbappé reconoció que sus prioridades eran otras en este momento.
"Puedo entender que piensen que es una tomadura de pelo"
Mbappé también dio la cara tras la dolorosa derrota frente a Inglaterra, especialmente por la imagen que dejó Francia durante la primera mitad, en la que se fue al descanso con un contundente 4-0 en contra.
"Puedo entender a algunos que piensan que (la primera parte) es una tomadura de pelo, que no hemos respetado la camiseta. Yo diría más bien que hemos sido humanos y que, por desgracia, a nosotros no nos permiten ser humanos", declaró al micrófono del canal M6.
El delantero aseguró que el equipo quedó "completamente noqueado" por los primeros 45 minutos del encuentro.
"Creo que nos han madrugado bien. Luego, en la segunda parte, volvimos a ser jugadores de alto nivel", señaló.
La despedida amarga de Didier Deschamps
Mbappé lamentó especialmente que la reacción francesa llegara demasiado tarde en el último partido de Didier Deschamps al frente de la selección, poniendo fin a una etapa de 14 años del histórico entrenador con los Bleus.
"Es más una pena por el entrenador. Queríamos hacer algo por él, pero desgraciadamente la primera parte da la impresión de que lo hemos dejado tirado y no es en absoluto lo que queríamos transmitir", confesó.
Así, Mbappé se marcha del Mundial 2026 con un récord histórico bajo el brazo y como máximo goleador del torneo, pero con la sensación de que ningún logro individual es comparable con la oportunidad perdida de disputar una final más con Francia. AFP