Mbappé se convierte en el máximo anotador de la historia de los Mundiales con 22 goles
Se terminó la participación de Francia y Kylian Mbappé en la Copa del Mundo 2026, y a pesar de que no fue de la forma en la que a los galos les hubiera gustado, el delantero se marcha de esta edición con un par de récords más bajo el brazo tras disputar uno de los partidos con más goles en la historia de los Mundiales.
Con todo y la derrota de 6-4 en el partido por el tercer lugar ante Inglaterra, Mbappé se despide del torneo como máximo goleador del certamen y máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo, empatando a Gerd Müller con 10 tantos en una sola copa y mejorando su registro de Qatar 2022, a la espera de lo que haga este domingo Lionel Messi en la final.
Te puede interesar: Nadie quiere jugarlo, pero todos quieren ganarlo: la historia del tercer lugar del Mundial
CAMPEÓN GOLEADOR
La participación del delantero del Real Madrid en el Mundial 2026 llegó a su final y lo hace, por ahora, como el campeón goleador del certamen con 10 anotaciones. Por detrás de él quedarán Lionel Messi con 8 goles, Erling Haaland y Jude Bellingham con 7, y Harry Kane con 6 para cerrar el Top 5.
De los mencionados, el único que todavía puede empatar o sobrepasar al francés es Messi, que tiene pendiente la final contra España este domingo 19 de julio. Mbappé es el campeón goleador con más anotaciones desde México 1970.
MÁXIMO HISTÓRICO
Con estos 10 goles, el francés suma ya 22 tantos en sus tres participaciones en la Copa del Mundo, cifra que lo coloca, de momento, como el máximo goleador en la historia del torneo, superando los 21 de Messi. El delantero galo tiene, además, los mismos goles que partidos jugados.
De estas 22 anotaciones, cuatro fueron en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y 10 en Norteamérica 2026. Lejos queda ya el récord de 16 goles que dejó Miroslav Klose tras Brasil 2014; aquella marca fue superada por Mbappé en el partido de dieciseisavos de final ante Suecia con el primero de sus dos tantos.
MÁS GOLES EN 56 AÑOS
Desde el Mundial de México 1970 ningún jugador había marcado 10 goles en un solo torneo, hasta que llegó el francés. Con los dos goles ante Inglaterra, Kylian empató el registro de Gerd Müller conseguido con Alemania hace 56 años.
Con sus 10 goles, el galo pasa la marca del argentino Guillermo Stábile en Uruguay 1930, el brasileño Ademir en Brasil 1950, y el portugués Eusebio en Inglaterra 1966 de 9 goles en una sola copa.
Por delante de Mbappé solo quedan Sándor Kocsis con Hungría en Suiza 1954 y Just Fontaine con Francia en Suecia 1958, con 11 y 13 goles respectivamente.
MEJOR REGISTRO PERSONAL
En Qatar 2022, Mbappé terminó el torneo con 8 goles en su cuenta, incluido un hat-trick en la final ante Argentina. Con otros dos goles frente a Polonia y Dinamarca, así como un tanto contra Australia, firmó hasta entonces la mejor participación mundialista de su carrera.
Ahora, el delantero se despide con 10 tantos en un solo torneo: dos ante Irak, Senegal, Suecia e Inglaterra, y uno más contra Paraguay y Marruecos, mejorando por dos goles el registro que había dejado tres años y medio antes en Qatar.
La leyenda de Kylian Mbappé podría continuar acrecentándose con futuras participaciones en Copas del Mundo. Con 27 años de edad, al francés parece quedarle todavía un par de torneos más en sus piernas, en los que podría seguir ampliando una marca que luce difícil de superar. Pero solo el tiempo dirá qué tan grande será su figura en la historia del torneo.