Kylian Mbappé, el rey del gol: conquista la Bota de Oro y se convierte en el máximo goleador de los Mundiales
Tras el Mundial de Norteamérica 2026, la figura de Kylian Mbappé se alza como una de las más grandes en la historia del torneo; no solo ya cuenta con un campeonato mundial en sus brazos, sino que ahora es también el máximo goleador de la competencia, con una Bota de Oro incluida.
Después de 104 partidos disputados, Mbappé se queda con la Bota de Oro al máximo goleador del torneo con 10 anotaciones. El francés termina por encima de Lionel Messi, su más cercano perseguidor con 8; sus dobletes ante Senegal, Irak, Suecia e Inglaterra, y otros tantos más contra Paraguay y Marruecos, lo ponen como el campeón de goleo.
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Esto convierte al atacante del Real Madrid en bicampeón goleador después de que también consiguiera la Bota de Oro en Qatar 2022 con sus 8 dianas; en esta ocasión logró alcanzar los dos dígitos, algo que no se veía desde los 10 tantos de Gerd Müller con Alemania en México 1970.
Mbappé fue el primero en romper la barrera de los 6 goles con la que se toparon los campeones de goleo desde Corea-Japón 2002, cuando Ronaldo marcó 8 anotaciones. El francés, sin embargo, lo ha conseguido en dos Mundiales distintos.
BOTA DE ORO 2026
El francés quedó entonces en la cima de la tabla de goleadores con 10 anotaciones, en una Copa del Mundo en la que hasta seis jugadores llegaron a cosechar al menos 6 tantos:
- Kylian Mbappé (Francia) 10 goles
- Lionel Messi (Argentina) 8 goles
- Erling Haaland (Noruega) 7 goles
- Jude Bellingham (Inglaterra) 7 goles
- Harry Kane (Inglaterra) 6 goles
- Ousmane Dembélé (Francia) 6 goles
EL MEJOR FRANCÉS EN MUNDIALES
Con esta nueva Bota de Oro, el delantero se convierte en el primero en la historia de Francia en conquistar el campeonato de goleo en dos torneos diferentes, siendo apenas el segundo jugador francés en aparecer en la lista.
El primero sigue siendo Just Fontaine en Suecia 1958, en donde anotó 13 goles en una sola edición, récord que hasta la fecha continúa en pie y del que Mbappé se quedó apenas tres goles por detrás. Encima de Kylian solo quedan el mencionado Fontaine y el húngaro Sándor Kocsis, que en Suiza 1954 marcó 11 goles.
ROMPIENDO LA MONOTONÍA
Con la llegada de Mbappé a las Copas del Mundo se rompió la marca de no más de 6 goles anotados por los ganadores de la Bota de Oro, la cual se sostuvo por cuatro Mundiales consecutivos.
En Alemania 2006, quien se quedó con el trofeo fue Miroslav Klose con 5 tantos; para Sudáfrica 2010 empataron Diego Forlán, Thomas Müller, David Villa y Wesley Sneijder con 5 también; en Brasil 2014 fueron 6 los goles de James Rodríguez; mientras que en Rusia 2018 esa cantidad se repitió con Harry Kane.
Esta Bota de Oro le permite a Mbappé convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 tantos, uno por encima de Lionel Messi y 6 más que Miroslav Klose, quien sostuvo el récord por 12 años. Kylian anotó 4 veces en Rusia 2018, 8 en Qatar 2022 y las 10 de Norteamérica 2026.