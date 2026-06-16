Kylian Mbappé negó haber saldado "una cuenta pendiente" con sus críticos
Kylian Mbappé negó haber saldado "una cuenta pendiente" con sus críticos, tras anotar dos goles en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal en el debut de los Bleus en el Mundial de Norteamérica 2026.
"No hay ninguna cuenta pendiente", declaró el capitán francés, de 27 años.
TE PUEDE INTERESAR: Kylian Mbappé se convirtió en máximo goleador de Francia
En cuanto a las críticas, "si empezara a jugar solo para callar bocas, creo que tendría que jugar hasta los 80 años", comentó con ironía en una entrevista con el canal de televisión francés M6.
Mbappé llegó a 58 goles con la selección gala para sobrepasar los 57 de Olivier Giroud como máximo anotador histórico del equipo.
Y suma 14 en la Copa del Mundo, dejando atrás los 13 de Just Fontaine como mayor artillero de Francia en el torneo. Queda a dos del récord absoluto del alemán Miroslav Klose, con 16.
"Estoy muy contento de poder entrar un poco más en la historia de mi país, es algo que siempre quise hacer. Siempre lo he puesto por encima de todo. Pero ya tendré tiempo de pensar en ese tipo de cosas más adelante, cuando deje de jugar", afirmó más tarde a periodistas en la zona mixta.
"Ahora ya sabemos por qué estamos aquí, yo sé por qué estoy aquí: para ayudar al equipo, para intentar escribir la gran página de la historia de la selección francesa con mis compañeros. Sabemos que el camino será muy largo, pero estamos listos", agregó.
El astro del Real Madrid consideró, sin embargo, que la selección francesa todavía no está en "pleno rendimiento", aunque destacó por encima de todo la importancia de haber empezado ganando.
"Solo es el primer partido. Vamos a tener que mejorar, pero este equipo tiene margen de progresión. Tenemos muchos jugadores muy jóvenes. Es la primera vez que juegan un Mundial. Creo que también hubo un poco de tensión a nivel emocional", apuntó.
"Esta victoria va a venir bien a mucha gente. Ganar este primer partido nos va a traer un poco de tranquilidad. Nos vamos a preparar para el partido contra Irak e intentar ganarlo. Porque si ganamos, creo que podremos clasificarnos", sostuvo.
Consultado sobre el récord de goles de Mbappé con Francia, el defensa William Saliba dijo esperar "que siga marcando tantos como sea posible".
"No hay nada mejor que empezar el torneo así", dijo el jugador del Arsenal a la cadena beIN.
"No estuvimos bien en la primera parte, pero logramos mantener la portería a cero" y después del descanso "volvimos con mejores intenciones", siguió. AFP