Kylian Mbappé: "Tenemos que hacer mucho más si queremos ganar lo que queremos ganar"
Kylian Mbappé restó importancia a la carrera por el liderato de goleadores en el Mundial que lo enfrenta a Lionel Messi, tras marcar un doblete en el triunfo 3-0 de Francia ante Irak, y advirtió que los Bleus tienen que hacer "mucho más" si quieren coronarse en la Copa del Mundo 2026.
En su partido 100 con Francia, el delantero del Real Madrid anotó un doblete (14', 54') y quedó a dos tantos de las 18 dianas de Messi, mientras que Ousmane Dembélé (66') completó la cuenta para los dirigidos por Didier Deschamps.
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"Tenemos que hacer mucho más si queremos ganar lo que queremos ganar", dijo Mbappé al finalizar el encuentro que le dio a los Bleus la clasificación a los dieciseisavos de final, previo al cierre de Grupo I ante Noruega.
Sobre su particular carrera por ser el goleador del Mundial con el '10' argentino, Mbappé resaltó el constante goleo de su rival y advirtió: "si quiero fijarme en lo que hace Leo, voy a tener que hacer todavía más. Yo no miro en absoluto lo que él hace. Solo pienso en ayudar a mi equipo",
"Está claro que, ayudando a mi equipo, marco goles. Y cuando marcas goles, por supuesto que te acercas a este tipo de esfera. Pero, como he dicho, tenemos un largo camino que va a ser complicado", hacia la cima en Norteamérica 2026.
El goleador celebró el primer tanto de su compañero Dembélé en un Mundial y destacó que era "importante" para su compinche en el ataque anotar.
"Todo el equipo quería que marcara; como dijimos antes del partido, para nosotros es un jugador esencial", señaló.
Pese a sus goles y la clasificación, Mbappé reconoció que la noche fue "muy larga".
El juego ante Irak en el estadio Lincoln Financial Field, colmado por 68,324 espectadores, estuvo marcado por una suspensión de más de dos horas debido a una alerta por tormenta severa en esta ciudad del este de Estados Unidos.
"Emocionalmente es muy difícil porque teníamos que seguir concentrados, teníamos que seguir metidos en el vestuario. Ha sido una hora y media, casi dos horas en el vestuario y mantenerse concentrado es muy difícil, exige mucho", resumió. AFP