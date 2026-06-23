La dolorosa razón por la que Didier Deschamps dejará temporalmente a Francia
La selección de Francia se quedará sin su estratega en el banquillo. Y es que su director técnico, Didier Deschamps, no estará presente en el último juego de la fase de grupos ante Noruega debido al fallecimiento de su madre.
La noticia fue revelada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) este martes 23 de junio a través de un comunicado. En él se señalaba que el entrenador recibió permiso para ausentarse de los próximos entrenamientos y compromisos debido a esta situación personal.
Te puede interesar: Deschamps confirma la baja de Ekitiké con Francia para el Mundial 2026
"El seleccionador nacional lamentó profundamente el fallecimiento de su madre este martes por la mañana. Regresará a Francia para asistir a su funeral (...) En estos momentos tan difíciles, extendemos nuestras más sentidas condolencias al seleccionador y a su familia, y les aseguramos el pleno apoyo de toda la Federación".
El duelo ante los nórdicos será este viernes 26 de junio. Les Bleus llegarán a este cotejo con seis puntos y con su pase a los dieciseisavos de final ya asegurado. Aun así, estará en juego el liderato del sector, mismo que les bastará empatar para conservar.
Se espera que Deschamps esté de vuelta para las fases finales, que Francia iniciará a partir del 30 de junio.
¿Quién dirigirá a Francia en el juego contra Noruega?
Por el momento, Guy Stéphan, asistente de Deschamps, tomará las riendas del equipo hasta que regrese el entrenador titular. Así lo indicó Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol.
Guy Stéphan ha acompañado al estratega galo desde 2005, formando parte de su cuerpo técnico en clubes como el Olympique de Marsella y en la selección de Francia desde 2012. Incluso, ha sido su mano derecha en tres Copas del Mundo, conquistando el título en Rusia 2018 y alcanzando la final en Qatar 2022.
En cuanto a su experiencia como entrenador principal, fue futbolista durante las décadas de los 70 y 80, militando en Guingamp, Rennes, Le Havre, Orléans y Caen. Ya como técnico, dirigió al Olympique de Lyon entre 1995 y 1996, al Girondins de Burdeos entre 1997 y 1998, y a la selección de Senegal de 2003 a 2005.