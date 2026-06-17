La locura por Tim Payne no se detiene: ahora llegará al club más ganador de Paraguay
De jugar en la liga de Nueva Zelanda a fichar por uno de los clubes más grandes de Sudamérica. Tim Payne, defensor de los All Whites y mundialista en 2026, continuará su carrera en Olimpia de Paraguay, equipo que ya habría alcanzado un acuerdo para incorporar al lateral derecho.
A falta del comunicado oficial por parte del club, periodistas como Fabrizio Romano y César Luis Merlo han reportado que existe un acuerdo para que el futbolista deje el Wellington Phoenix y se convierta en nuevo jugador del conjunto paraguayo.
Te puede interesar: Tim Payne y el fenómeno digital detrás de la nueva estrella Nueva Zelanda en el Mundial 2026
El lateral derecho de la selección neozelandesa ya debutó en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el empate 2-2 ante el combinado de Irán. Payne disputó 78 minutos en el regreso de su selección a una justa mundialista después de su última participación en Sudáfrica 2010, hace 16 años.
A pesar de que aún no hay un comunicado que oficialice la llegada del neozelandés al cuadro paraguayo, periodistas de renombre como Fabrizio Romano y César Luis Merlo han hablado de un acuerdo verbal y dan por hecho que el lateral de la selección estará llegando al cuadro más ganador de Paraguay.
En Paraguay ya esperan a Tim Payne
Por su parte, Olimpia publicó en sus redes sociales un mensaje en su cuenta de X minutos antes de que iniciara el choque entre los representantes de la OFC e Irán.
En el posteo únicamente se podía leer un par de emojis: un brazo flexionado y la bandera de Nueva Zelanda. Tras las publicaciones de Merlo y Romano, los comentarios de dicha publicación se han llenado de elogios hacia el equipo guaraní por la contratación del zaguero.
Recordemos que la sensación por Tim Payne comenzó hace un par de semanas cuando el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido en redes sociales como @elscarso, pidió a sus seguidores y a los aficionados al futbol en general que comenzaran a seguir a Payne en redes sociales, pues era uno de los jugadores con menos seguidores entre los participantes de la Copa del Mundo.
El futbolista contaba con apenas 4 mil 700 seguidores en su perfil de Instagram y ahora, después de su primer partido en el Mundial de 2026, suma ya más de cinco millones. Por lo pronto, solo queda esperar el anuncio oficial del club paraguayo, ganador de tres Copas Libertadores, para que la euforia alrededor de Tim Payne escriba un nuevo capítulo.