La revancha de Eustáquio, el ex de Cruz Azul que superó la tragedia familiar para ser la figura de Canadá
Las lesiones no lo dejaron brillar en la Liga MX, perdió a sus padres en cuestión de un año, pero hoy la vida le dio una revancha en una Copa Mundial. Stephen Eustáquio, el exfutbolista de Cruz Azul, se ha convertido en capitán, referente y figura de la Selección de Canadá, guiando al equipo a los primeros octavos de final de su historia.
Este domingo 28 de junio, Canadá se enfrentó a Sudáfrica por los dieciseisavos de final de Norteamérica 2026. El juego fue intenso, ríspido y con un marcador sin goles que parecía destinado a definirse en los tiempos extra.
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Sin embargo, un héroe con pasado cementero se hizo presente en la cancha de Los Ángeles para romper la paridad. En el tiempo de compensación, Stephen Eustáquio tomó un rebote y, con un disparo certero al ángulo inferior izquierdo, anotó el 1-0 definitivo para darle a la Hoja de Maple su primera victoria en una fase eliminatoria de una justa mundialista.
De jugar con la selección de Portugal a representar a Canadá
Stephen nació el 21 de diciembre de 1996 en Leamington, en la provincia canadiense de Ontario. Aun así, sus orígenes estaban en Portugal, lugar de procedencia de su familia, la cual había migrado al continente americano en busca de oportunidades laborales.
Por esta razón, tras criarse en Canadá, a la edad de 11 años regresó a Europa, específicamente a Nazaré, la tierra de sus padres. Fue ahí donde, tras mostrar sus dotes en el balompié, fichó con las fuerzas básicas del equipo de la ciudad, el GD Nazarenos, que en ese entonces militaba en la cuarta división. Su habilidad lo llevó a ir escalando a otros clubes, pasando por el União de Leiria y el Torreense, hasta llegar al Leixões SC, con el que debutó profesionalmente en 2017.
Pese a jugar en la segunda categoría, su nivel a su corta edad era tan destacado que Portugal lo convocó a su selección Sub-21. De hecho, se perfilaba como un joven prospecto para convertirse en la nueva estrella del mediocampo lusitano, desempeñándose como contención.
México le abrió las puertas, pero una lesión las cerró
En 2018 finalmente llegó a la primera división de Portugal al ser traspasado al GD Chaves. Él no lo sabía en ese momento, pero ese fue una especie de primer acercamiento con México, ya que posteriormente el club fue adquirido por empresarios de dicho país, aunque a él ya no le tocó vivir esa nueva etapa.
Y es que, en 2019, se convirtió en uno de los refuerzos bomba de Cruz Azul, en plena reestructuración celeste bajo la dirección técnica de Pedro Caixinha. Las expectativas eran sumamente altas, ya que llegaba con el cartel de ser una de las promesas del fútbol europeo.
Sin embargo, su aventura en el balompié azteca solo duró 34 minutos. En su partido de debut con La Máquina, sufrió una dramática rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, combinada con una lesión en el menisco. Este panorama lo dejó fuera de las canchas tanto tiempo que no volvió a jugar un solo partido más en la Liga MX y, después de un año de inactividad, fue transferido al Paços de Ferreira.
El dolor familiar, el llamado de Canadá y su consagración ante el mundo
Al haber quedado fuera del radar del combinado mayor lusitano, la Selección de Canadá se acercó a él en 2019 para proponerle tramitar ante la FIFA su cambio de federación. Con las eliminatorias mundialistas en el horizonte, representaba la oportunidad perfecta de cumplir su sueño de jugar al máximo nivel internacional.
A la par, su arribo al Paços de Ferreira le permitió retomar confianza, volver a sumar minutos y dar el salto a un gigante de Europa en 2022: el FC Porto. Con los Dragones consolidó su carrera en la élite, ganando títulos locales y disputando la UEFA Champions League.
Sin embargo, el destino le pondría la prueba más difícil de su vida fuera de las canchas. En abril de 2023, su madre falleció a causa de un cáncer cerebral que también le había quitado la posibilidad de hablar. Y un año después, en mayo de 2024, la tragedia volvió a golpearlo, cuando perdió también a su padre a causa de un ataque al corazón.
Actualmente, es uno de los referentes y capitanes que han guiado a la generación dorada de Canadá a disputar de manera consecutiva los Mundiales de Qatar 2022 y Norteamérica 2026. En esta última edición, como anfitrión, hizo historia al clasificarse por primera vez a los octavos de final, instancia que disputará este sábado 4 de julio ante el ganador de la serie entre Países Bajos y Marruecos. Además, a partir de la próxima campaña, defenderá los colores del LAFC en la Major League Soccer (MLS).