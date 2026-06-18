La trinidad mundialista desde el banquillo y la cancha
El olimpo de la FIFA: Las tres únicas leyendas que conquistaron el Mundial como futbolistas y entrenadores.
En la historia de las Copas del Mundo, levantar el trofeo más importante del planeta es una hazaña tan difícil que solo tres personas lo han logrado tanto como jugadores como desde el banquillo como directores técnicos.
El pionero en inaugurar este prestigioso lugar fue el brasileño Mário Jorge Lobo Zagallo. El extremo izquierdo ganó dos mundiales seguidos dentro de la cancha en las ediciones de Suecia 1958 y Chile 1962. Ocho años más tarde, la leyenda cambió de posición y, como director técnico, lideró a la famosa Canarinha que enamoró al planeta futbol en México 1970.
Posteriormente, el "Káiser", el alemán Franz Beckenbauer, considerado uno de los mejores defensores de todos los tiempos, llevó a la Selección de Alemania que levantó la copa en su propia tierra durante el torneo de 1974. Años después, en Italia 1990, puso a la escuadra técnica para su tercera estrella mundialista.
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La última incorporación a este selecto grupo fue Didier Deschamps. El mediocampista defensivo fue el encargado de portar el listón de capitán cuando Francia obtuvo su primer título mundialista en Francia 1998. Dos décadas después, el entrenador continuó su linaje y su capacidad estratégica desde el asiento y la pizarra guio a una nueva generación de jugadores en Rusia 2018.
La base de datos oficial de la FIFA, la lista completa de entrenadores campeones del mundo cuenta con solo 21 nombres distintos. De este modo, Zagallo, Beckenbauer y Deschamps permanecen solos en el podio, cuidando un récord casi imposible de alcanzar en la historia del futbol.